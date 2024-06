Odvrátili blamáž, teď slaví. Kouknu na trofej a hned se cítím líp, básní Tkachuk

Několik vteřin usilovně drželi kotouč v rohu u hrazení. Sekundy ubývaly, puk se takřka nehýbal.

Pět, čtyři, tři, dva, jedna....

A erupce emocí mohla vypuknout.

Jako první objal gólmana Sergeje Bobrovského střelec vítězného gólu Sam Reinhart, jenž ještě pár vteřin před závěrečnou sirénou pomalu cupital k brankovišti.

Pak se k němu přidali všichni další spoluhráči.

Jen členové realizačního týmu zůstali na lavičce, v dojemném obklopení tradičně mluvil hlavní kouč Paul Maurice. Ten na tiskových konferencích během play off často pronášel vtipné hlášky, mnohdy jimi stáhl pozornost na sebe a jeho svěřenci se tak mohli soustředit pouze na hokejové výkony.

„Každý z kluků si může říct: ‚V sedmém finále Stanley Cupu jsem hrál nejlépe, jak jsem mohl‘,“ chválil Maurice svůj mančaft.

Panthers už v páté minutě zápasu vedli, když Carter Verhaeghe šikovně tečoval Rodriguesovu střelu. Jenže už za dvě minuty srovnal Mattias Janmark a Amerant Bank Arena vybuchla podruhé.

Zní to poněkud zvláštně, ale fanoušci Edmontonu měli v hale skutečně velmi slušné zastoupení. Ovšem také to bylo naposledy, co se mohli zaradovat.

Kdo očekával gólové hody jako v minulých třech zápasech, pletl se.

Další zásah se už totiž ukázal jako rozdílový.

Oilers neproměnili velkou šanci a Reinhart uháněl na druhou stranu. Podél pravého mantinelu dlouho naznačoval přihrávku, obránce ale stále ustupoval, a tak útočník vypálil.

A pravděpodobně učinil nejlepší rozhodnutí svého života, puk zaplaval k přední tyči do sítě.

Podívejte se na vítězný gól sedmého finále:

„Trochu doufáte, že je hotovo, co? Ale pochopitelně máte ještě spoustu práce před sebou, zbývalo hrozně moc času. Nicméně jasně, že jsem si přál, aby se jednalo o vítězný gól,“ komentoval Reinhart.

Tužba se mu vyplnila, Edmonton si sice vypracoval pár šancí, ale obrovské úsilí domácích v obraně už nepřekonal.

„Výjimečný moment. Myslím, že si ještě neuvědomujeme, co jsme vlastně dokázali. Pokaždé, když se podívám na trofej, cítím se lépe a lépe,“ sypal ze sebe bezprostředně po utkání tradiční fráze Matthew Tkachuk.

Finský útočník Aleksander Barkov se Stanley Cupem.

Pohár si jako první vzal do ruky kapitán Aleksander Barkov, nadšeně s ním objel kolečko kolem fanoušků, pak ho předal do rukou brankáře Bobrovského. Čtvrté, páté ani šesté finále mu sice podobně jako všem ostatním hráčům Floridy úplně nevyšlo, v rozhodujícím duelu sezony už ale opět exceloval.

„Snažil jsem se odříznout od všeho, co má jít mimo mě. Uklidnil jsem se, uvolnil a soustředil se na jeden zákrok za druhým,“ hlásil.

„Abyste se stali opravdovými šampiony, musíte překonat všelijaké těžkosti a právě tohle byl ten moment, kdy jsme se museli semknout a práci dokončit. Nebáli jsme se udělat chybu, hráli jsme uvolněně, útočili jsme,“ jmenoval klíčové prvky utkání.

Panthers se vrátili ke hře, která je zdobila až do čtvrtého finále celé play off. Hráli tvrdě, organizovaně, pečlivě v defenzivě. A především byli opět efektivní v koncovce.

Trenér Floridy Paul Maurice zdvíhá Stanley Cup nad hlavu.

„Poslední tři zápasy jsme pouze doufali, že uspějeme, protože jsme měli šanci. Ale to je proti tak silnému týmu mimořádně nebezpečný pocit, což se taky ukázalo. Teď jsme tuhle naději zahodili a konečně hráli tak, jak umíme,“ ulevilo se Reinhartovi.

„Kluci zvládli sedmé finále uvolněně, to si budu z tohoto zápasu pamatovat. Kdybychom nevyhráli, příběh by se psal zcela jinak, ale pod tím největším tlakem hráči našli obrovskou kuráž. Já Stanley Cup nevyhrál, jen se o něj dělím,“ prohlásil skromně trenér Maurice.

Načež kapitán Barkov přidal: „Doteď byl tohle náš sen. A teď se změnil v realitu.“