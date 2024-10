Stihne Barkov zápasy v rodném Finsku? Kapitán Floridy se potýká se zraněním

Kapitán Floridy Aleksander Barkov bude úřadujícím šampionům NHL chybět nejméně dva týdny, poté co se zranil při nárazu do mantinelu. S poraněním v dolní části těla odstoupil zhruba minutu před koncem čtvrtečního duelu v Ottawě, který Panthers prohráli 1:3. Vedení klubu nyní oznámilo, že finský útočník bude marodit odhadem do konce měsíce října. Kvůli zdravotním problémům nehrají ani Tomáš Nosek a Matthew Tkachuk.