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Hertl se triumfu nedočkal, Carolina vynulovala Vegas a slaví Stanley Cup

Martin Korbáš
Aktualizujeme   4:58aktualizováno  5:35
Hokejisté Caroliny ve finále letošního play off NHL prohrávali s Vegas již 1:2 na zápasy, následně však dokázali zvítězit třikrát za sebou a vybojovali druhý triumf ve Stanley Cupu v klubové historii. Rozhodla o tom nedělní výhra 3:0 po gólech Halla, Blakea a Ehlerse. Gólman Bussi pochytal všech 22 střel domácích, v jejichž řadách zůstal zklamaný i jediný český účastník série Tomáš Hertl.
Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu.

Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu. | foto: AP

Hokejisté Caroliny slaví vítězství ve finále NHL.
Konečně se dočkal. Jordan Staal se raduje se Stanley Cupem nad hlavou.
Jordan Staal získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
Hokejisté Caroliny skáčou radostí poté, co vyhráli šesté finále NHL proti Vegas.
10 fotografií

V roce 2006 dovedl Rod Brind’Amour Carolinu k premiérovému Stanley Cupu v roli kapitána, o dvacet let později slaví triumf pro změnu i jako hlavní kouč. Jeho Carolina v neděli uspěla na ledě Vegas 3:0 a po třech výhrách v řadě uspěla ve finálové sérii 4:2 na zápasy.

Obrovskou zásluhu na úspěchu Hurricanes měl v 37letech skvěle hrající kapitán Jordan Staal, jenž ve finále nasázel Golden Knights šest branek a podle očekávání si odnesl Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče letošního play off.

Carolina ke stříbrné trofeji dokráčela po sprintech 4:0 na zápasy přes Ottawu a Philadelphii. Až ve finále Východní konference narazila na prvního přemožitele, Montreal však dokázal Hurricanes vzít jen jediný duel. Ve velkém finále pak Vegas slavilo jen dvakrát.

Carolina se raduje ze zisku Stanley Cupu.
Hokejisté Caroliny slaví vítězství ve finále NHL.
Konečně se dočkal. Jordan Staal se raduje se Stanley Cupem nad hlavou.
Jordan Staal získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
10 fotografií

K rozhodujícímu kroku Carolinu přiblížil už ve čtvrté minutě šesté partie Taylor Hall, jenž se řítil na bránu soupeře z levého křídla a přesnou ranou na lapačku Cartera Harta otevřel skóre. Ve 12. minutě naopak vynikl gólman. Do samostatného úniku se dostal nejlepší střelec play off Brett Howden, na Brandona Bussiho si však nepřišel. Nováček v bráně Hurricanes, jenž v průběhu třetího zápasu finále převzal roli jedničky od Frederika Andersena, navíc neřekl své poslední slovo a útočníky domácích trápil až do finální sirény.

V 25. minutě nedovolil vyrovnat Tomáši Hertlovi (17:00, -1, 3 střely), jenž se v přečíslení 2 na 1 zbavil bránícího hráče ovšem střelou z mezikruží neuspěl. Udeřilo naopak na druhé straně. Běžela 34. minuta, kdy po přihrávce Logana Stankovena pálil bez přípravy z kraje pravého kruhu Andrej Svečnikov.

Do třetí třetiny tak Vegas vstupovalo s dvougólovou ztrátou. V 51. minutě elitní centr Golden Knights Jack Eichel trefil horní tyč za již překonaným Bussim. Do kontaktu domácí mohl v 58. minutě dostat opět i Hertl, ve velké šanci ale trefil jen Bussiho a krátce na to do prázdné klece Vegas zamířil Nikolaj Ehlers a bylo hotovo. Vítězné oslavy hokejistů Caroliny mohly začít.

Výsledek

NHL
6. zápas 15. 6. 2026 2:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
03:47 Hall (Jaccob Slavin, Blake)
33:31 Blake (Stankoven)
58:52 Ehlers
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Hanifin, Korczak, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Dorofejev – Marner, Hertl, Howden – R. Smith, Sissons, Barbašov – Bowman, Dowd, C. Smith.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook (A), Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Garrett Rank, Jean Hebert – Scott Cherrey, Trent Knorr

Počet diváků: 18354

Stav série: 2:4

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