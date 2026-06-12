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Hertl byl u úvodní branky, výhru ale brala Carolina a je krok od triumfu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   4:55
Hokejový útočník Tomáš Hertl díky asistenci u úvodního gólu Vegas v pátém pokračování finálové série play off NHL vyprodukoval v dané sérii již svůj pátý bod. Radost z něj ale dlouho neměl poté, co Carolina otočila vývoj a po vítězství 4:2 je jediný krok od zisku Stanley Cupu za stavu 3:2 na zápasy.

Hokejisté Caroliny se radují po vítězném gólu Setha Jarvise (druhý zleva) ve druhém utkání finále Stanley Cupu proti Vegas. | foto: AP

Připravujeme podrobnosti.

Výsledek

NHL
5. zápas 12. 6. 2026 2:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly:
11:46 Staal (Ehlers, Jarvis)
31:58 Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers)
37:51 Sebastian Aho (S. Walker, Martinook)
51:08 Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere)
Góly:
06:54 Dorofejev (Eichel, Hertl)
53:49 Dorofejev (Theodore, Eichel)
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook (A), Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Dorofejev, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Wes McCauley, Chris Rooney – Devin Berg, Matt MacPherson

Počet diváků: 18761

Stav série: 3:2

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