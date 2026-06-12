Připravujeme podrobnosti.
Výsledek
11:46 Staal (Ehlers, Jarvis)
31:58 Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers)
37:51 Sebastian Aho (S. Walker, Martinook)
51:08 Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere)
06:54 Dorofejev (Eichel, Hertl)
53:49 Dorofejev (Theodore, Eichel)
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Martinook (A), Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Jarvis, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Dorofejev, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Rozhodčí: Wes McCauley, Chris Rooney – Devin Berg, Matt MacPherson
Počet diváků: 18761
Stav série: 3:2