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Hertl byl u vyrovnání Vegas, v prodloužení však jeho faul potrestal Jarvis

Martin Korbáš
  6:42aktualizováno  7:29
Po vítězné brance z úvodního finále Stanley Cupu byl i v dalším duelu na ledě Caroliny český hokejový útočník Tomáš Hertl v centru dění. V 59. minutě asistencí přispěl k důležitému vyrovnání Vegas na 3:3. V následném prodloužení se však provinil faulem, který potrestal vítěznou brankou domácí Seth Jarvis. Stav finálové série play off NHL je tak srovnaný 1:1 na zápasy.
Útočník Tomáš Hertl (Vegas) posílá puk k brance Frederika Andersena (Carolina).

Útočník Tomáš Hertl (Vegas) posílá puk k brance Frederika Andersena (Carolina). | foto: AP

Útočník Seth Jarvis z Caroliny se raduje ze svého vítězného gólu proti Vegas.
Hokejisté Caroliny se radují po vítězném gólu Setha Jarvise (druhý zleva) ve...
Tomáš Hertl (Vegas) padá po srážce s gólmanem Frederikem Andersenem (Carolina).
Tomáš Hertl z Vegas (vlevo) padá po střetu se Seanem Walkerem z Caroliny.
8 fotografií

Otevírací partii finále Stanley Cupu 2026 rozhodl Hertl životním gólem na 5:4 pro Vegas z 57. minuty. V odvetě na ledě Caroliny bodoval pro změnu v 59. minutě (16:19, 0+1, +1), když asistoval u srovnání na 3:3. V čase 63:17 byl však vyloučen za podražení domácího kapitána Jordana Staala. Hurricanes pak stačilo pouhých 39 vteřin hry na rozhodující akci poté, co se tvrdou ranou z levého kruhu prosadil Jarvis.

Carolina tak zvítězila 4:3 po prodloužení a před přesunem do Vegas srovnala finále na 1:1 na zápasy. „Skvěle jsme dokázali ukočírovat emoce. Nebyli jsme přemotivovaní ani skleslí. Na góly soupeře jsme našli odpověď. To se mi na nás strašně líbí, vždy se dokážeme zvednout,“ poslal pochvalu spoluhráčům do kabiny hrdina Jarvis.

V úvodním finále šli do dvougólového trháku hráči Caroliny, ve čtvrtek se vstup vydařil pro změnu Vegas. Postarala se o to střelecká kometa letošního play off Brett Howden. Pozici nejlepšího kanonýra vyřazovacích bojů si vylepšil na aktuálních 13 tref.

Svou show odstartoval ve 14. minutě, kdy se přes obránce prodral do úniku, a ten proměnil střelou nad lapačku Frederika Andersena. Hubené skóre následně vydrželo do poloviny řádné hrací doby, než se opět do dalšího úprku dostal Howden a tentokrát si Andersena vychutnal dlouhou kličkou kolem vysunutého betonu. Bránící Jaccob Slavin visel útočníkovi Golden Knights na zádech, zastavit jej ale nedokázal.

Útočník Tomáš Hertl (Vegas) posílá puk k brance Frederika Andersena (Carolina).
Útočník Seth Jarvis z Caroliny se raduje ze svého vítězného gólu proti Vegas.
Hokejisté Caroliny se radují po vítězném gólu Setha Jarvise (druhý zleva) ve druhém utkání finále Stanley Cupu proti Vegas.
Tomáš Hertl (Vegas) padá po srážce s gólmanem Frederikem Andersenem (Carolina).
8 fotografií

V 48. minutě byli hosté blízko třetí branky. Ránu lídra bodování play off Mitche Marnera však odrazila branková konstrukce Caroliny. Domácí se dostali ke slovu až v závěrečné desetiminutovce řádné hrací doby. Neprůstřelnost Cartera Harta se štěstím ukončil v 51. minutě Logan Stankoven, jenž vybojoval puk za bránou a nahozením do brankoviště jej dokázal odrazit za čáru.

V 53. minutě Hurricanes slavili vyrovnání na 2:2. Postarala se o to překvapivě až čtvrtá formace. Z prostoru mezi kruhy přesně pálil Mark Jankowski. Krátce nato hostující kouč John Tortorella zariskoval a vzal si challenge. Ta mu ovšem po rozhodnutí sudích nevyšla a Carolina z nabídnuté přesilovky dokázala otočit skóre. Po ráně obránce Shayna Gostisbeherea se tečí před bránou prosadil veterán Staal.

V 59. minutě ale aréna Lenovo Center opět ztichla. Carolina sice přežila oslabení po faulu Jacksona Blakea, krátce po jeho návratu na led bylo ovšem skóre srovnáno na 3:3. Dorážkou na brankovišti se prosadil kapitán Vegas Mark Stone, asistence putovaly na konto Marnera a Hertla. V prodloužení se však výše zmiňovaný Hertl provinil faulem a Carolina se trefou Jarvise nakonec radovala z vytoužené výhry.

Výsledek

NHL
5. 6. 2026 2:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:3P (0:1, 0:1, 3:1 - 1:0)
Góly:
50:20 Stankoven
52:46 Jankowski (W. Carrier, Robinson)
55:25 Staal (Gostisbehere, Svečnikov)
63:56 Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho)
Góly:
13:33 Howden (Marner)
27:23 Howden (Barbašov, Hanifin)
58:39 Stone (Marner, Hertl)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Coghlan, Lauzon – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Stone (C), Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Hebert, Rank – Cherrey, Knorr

Počet diváků: 18710

Stav série: 1:1

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Hertl byl u vyrovnání Vegas, v prodloužení však jeho faul potrestal Jarvis

Útočník Tomáš Hertl (Vegas) posílá puk k brance Frederika Andersena (Carolina).

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