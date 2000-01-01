Bitva o bájný Stanley Cup začíná. Zvednou jednu z nejcennějších sportovních trofejí nad hlavu hokejisté Vegas, nebo Caroliny? To ukážou až nadcházející dny a týdny. Finále opět napíše řadu příběhů, do popředí se dostanou noví hrdinové. Ještě před začátkem série si připomeňte, jak probíhaly boje o vládce NHL v posledních deseti sezonách.
FINÁLE 2025: FLORIDA - EDMONTON 4:2 NA ZÁPASY. Loňské finále si jistě vybavíte. Čím bylo speciální? Tak třeba tím, že poprvé od roku 2009 se v něm utkaly dva stejné týmy jako v předchozí sezoně. A výsledek? Rovněž totožný. Jen Panthers měli ke Stanley Cupu o kousek kratší cestu.
Edmonton měl výhodu, sérii začínal doma. Jenže Florida v play off podávala na stadionech soupeřů fantastické výkony. Považte sami: ze třinácti venkovních duelů vyhrála desetkrát! Ve finále dvakrát, včetně klíčového vítězství 5:2 v pátém zápase. Poslední krok učinila před vlastními fanoušky (5:1), juchání s pohárem si vychutnávali i Tomáš Nosek a Vítek Vaněček.
Šampiony táhly tradiční opory. Matthew Tkachuk, Aleksandr Barkov, hned patnácti góly se blýskl nejužitečnější hráč play off Sam Bennett, jako přestupová trefa se ukázal veterán Brad Marchand. Na druhé straně opět po roce zavládl smutek. Connor McDavid, největší hokejová hvězda současnosti, byl blízko, ale vysněná trofej mu zase unikla.
FINÁLE 2024: FLORIDA - EDMONTON 4:3. Stejně jako o rok dříve, kdy se bitva o Stanley Cup mezi Panthers a Oilers natáhla na sedm zápasů. Přitom se zprvu zdálo, že bude mít velice krátkého trvání...
Florida začala skvěle. Vedla 3:0, neohroženě mířila za historicky prvním triumfem. Jenže! Edmonton se obdivuhodně zvedl, cestu za vyrovnáním stavu série zahájil dominantním domácím vítězstvím 8:1. Fantastická otočka byla na spadnutí.
Ale nepodařilo se ji dotáhnout do konce. Florida zvládla sedmý zápas, doma zvítězila 2:1. McDavid si musel vystačit s Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů. Ani jeho neuvěřitelných 42 bodů (8+34) v play off na titul nestačilo.
FINÁLE 2023: VEGAS - FLORIDA 4:1. Panthers při dvou mistrovských jízdách zúročili zkušenosti, které načerpali právě zde. Přitom do play off tehdy proklouzli až na poslední chvíli, jako osmý tým z Východní konference. I tak došli až do finále, kde je zastavili Golden Knights.
Silný tým, který předtím odklidil z cesty Winnipeg, Edmonton i Dallas. A v boji o Stanley Cup nedal soupeři šanci. Prohrál jen třetí duel, unavené Floridě celkem nasázel šestadvacet branek. Titul stvrdil suverénním domácím představením a vítězstvím 9:3!
Odvážné, mnohdy i velice riskantní a nekompromisní tahy se vyplatily. Vegas se dočkali už šest let po vstupu do NHL! Zářil Jack Eichel, zdatně mu sekundoval kapitán Mark Stone, výtečně chytal nečekaný brankářský hrdina Adin Hill.
FINÁLE 2022: COLORADO - TAMPA 4:2. Zatímco Golden Knights triumfovali poprvé, Avalanche o rok dříve už potřetí. Poprvé po dvaceti letech! Lightning zabránili v dovršení mistrovského hattricku, záležitosti v NHL viděné naposledy na konci sedmdesátých let.
Colorado mělo navrch. První mečbol za stavu 3:1 na zápasy ještě před vlastními fanoušky nevyužilo, o dva dny později na ledě soupeře už šanci neprováhalo. Zvítězilo 2:1, rozhodl Artturi Lehkonen.
Mistrovské oslavy se Stanley Cupem si užil také Pavel Francouz. Jako třetí český brankář v historii. V play off naskočil sedmkrát, střídal se s parťákem Darcym Kuemperem. Slavnou trofej poté přivezl ukázat do rodné Plzně. A o dva roky později bohatou hokejovou kariéru ukončil.
FINÁLE 2021: TAMPA - MONTREAL 4:1. O rok dříve to Lightning vyšlo. Potvrdili roli jasné favorita, kanadským protivníkem se nenechali překvapit. Také tato cesta za Stanley Cupem nesla českou stopu. Dokonce dvojnásobnou, díky Ondřeji Palátovi a Janu Ruttovi.
Tampa si vypracovala komfortní vedení 3:0 v sérii, až pak se Montreal, v brance s klubovou ikonou Careym Pricem, zmohl na první vítězství. Ale drama se nekonalo, pátý zápas rozsekla za bezgólového stavu trefa Rosse Coltona.
Fanoušci oslavovali své hrdiny. Kapitána Stevena Stamkose, mimořádně produktivního Nikitu Kučerova (8+24). Play off si ale pro sebe ukradl jeho krajan, ruský brankář Andrej Vasilevskij, který mezi třemi tyčemi čaroval a zaslouženě si odnesl Conn Smythe Trophy.
FINÁLE 2020: TAMPA - DALLAS 4:2. Další triumf Lightning. Ve velice smutných kulisách. V Edmontonu, před prázdnými tribunami, v covidové bublině, která poznamenala celé play off. Ale hráčům to radost nesebralo.
Výborné play off prožil Palát, dál si budoval roli tahouna, který vystupuje z řady v klíčových momentech. Zapsal osmnáct bodů, nasázel jedenáct branek, víckrát se v play off trefili jen jeho parťák Point a veterán Pavelski z Dallasu.
I díky němu dokráčela Tampa až k vysněnému poháru. Právě tady se jeden z nejsilnějších a nejstabilnějších výběrů moderní éry NHL vedený elitním koučem Jonem Cooperem naplno usadil na vrcholu.
FINÁLE 2019: ST. LOUIS - BOSTON 4:3. Jeden z nejvíce šokujících šampionů za dlouhou dobu. Vždyť ještě pět měsíců před rozhodujícím finálovým kláním se Blues krčili na posledním místě celé NHL! Obdivuhodné vzepětí v tu chvíli nečekal snad nikdo.
Vyrovnaná série s Bruins se přelévala ze strany na stranu. Rozhodl sedmý zápas, který St. Louis na ledě soupeře vyhrálo 4:1. Ryan O’Reilly převáděl nejlepší hokej v kariéře, Jordan Binnington byl v brance zárukou jistoty.
Boston po finále smutnil. Vždyť měl Stanley Cup na dosah! Promarněná příležitost mrzela i Davida Pastrňáka, který se bájné hokejové trofeji od té doby nikdy tolik nepřiblížil. A kdo ví, jestli ještě někdy takovou šanci dostane...
FINÁLE 2018: WASHINGTON - VEGAS 4:1. Další památné prvenství. Pro Washington se jednalo o vůbec první Stanley Cup v klubové historii. Alexandr Ovečkin se vytoužené trofeje konečně dočkal, v play off nasázel patnáct branek, mužstvo táhl společně s Nicklasem Bäckströmem, Jevgenijem Kuzněcovem a brankářem Bradenem Holtbym.
Capitals v tu dobu patřili k širší skupince favoritů už několik sezon, v předchozích dvou letech pokaždé ztroskotali na pozdějších šampionech z Pittsburghu. Až v roce 2018 to přišlo. A radovali se i tři čeští hokejisté. Obránci Michal Kempný s Jakubem Jeřábkem a útočník Jakub Vrána.
Golden Knights ve finále vyhráli jen první duel, následovaly čtyři porážky. I tak organizace z Las Vegas napsala ve své první sezoně mezi zámořskou hokejovou elitou neobyčejný příběh. Podceňovaný tým složený z odložených hráčů zbytek soutěže dokonale šokoval.
FINÁLE 2017: PITTSBURGH - NASHVILLE 4:2. Poslední velký triumf úspěšné generace Penguins kolem Sidneyho Crosbyho, Jevgenije Malkina a Krise Letanga. Silnému mužstvu se jako prvnímu od roku 1998 podařilo Stanley Cup úspěšně obhájit.
Nashville, pro leckoho překvapivý finalista, favoritovi statečně vzdoroval. Za stavu 0:2 zvládl obě domácí utkání, stále se držel ve hře. V pátém i v šestém zápase ale Predators selhali v koncovce, na gólmana Matta Murrayho už nevyzráli ani jednou (0:6, 0:2).
Pittsburgh si znovu dosyta užíval mistrovské oslavy. Společně s hráči jásal i kouč Mike Sullivan, který i svou druhou sezonu v klubu zakončil celkovým triumfem. Jako teprve třetí kouč v historii NHL!
FINÁLE 2016: PITTSBURGH - SAN JOSE 4:2. Penguins se zadařilo i o rok dříve. Crosby zvedl nad hlavu Stanley Cup, poprvé v kariéře si potěžkal i Conn Smythe Trophy. Ale vítězná parta měla i další, možná ne tak očekávané hrdiny.
Play off náramně sedlo třetímu útoku, chcete-li lajně „HBK“. Střelci Philu Kesselovi (10+12), spolehlivému a pracovitému centrovi Nicku Boninovi (4+14) a švédskému rychlíkovi Carlu Hagelinovi (6+10). Dohromady utvořili největší zbraň Pittsburghu, se kterou si soupeři nevěděli rady.
Celý tým dle tradice, kterou vítězové dodržují každoročně, zamířil se Stanley Cupem do Bílého domu. Crosbyho a spol. přivítal americký prezident Barack Obama.
