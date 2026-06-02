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Zrod dynastií, nečekaní hrdinové i slavící Češi. Připomeňte si finálové bitvy v NHL

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  13:23
Souboj o bájný Stanley Cup začíná. Zvednou jednu z nejcennějších sportovních trofejí nad hlavu hokejisté Vegas, nebo Caroliny? To ukážou až nadcházející dny a týdny. Finále opět napíše řadu příběhů, do popředí se dostanou noví hrdinové. Ještě před začátkem série si připomeňte, jak probíhaly bitvy o vládce NHL v posledních deseti sezonách.
Hokejisté Floridy pózují se Stanley Cupem po úspěšném finále s Edmontonem. Nejdřív objetí, pak hráči skákali přes mantinel a mířili za brankářem Sergejem... Hokejisté Floridy pózují fotografům se Stanley Cupem. Connor McDavid a Aleksandr Barkov se zdraví po finále NHL. Florida přehrála Edmonton v sedmém zápase finálové série 2:1. Trenér Paul Maurice se radostně objímá s Vladimirem Tarasenkem. Hokejisté Floridy pózují se Stanley Cupem, který vyhráli poprvé v historii... Euforie hokejistů Vegas po skončení pátého finále. Kapitán Vegas Mark Stone se raduje se Stanley Cupem. Hokejisté Vegas pózují se Stanley Cupem, který klub získal poprvé ve své krátké... Hokejisté Colorada slaví zisk Stanley Cupu. Bowen Byram a J.T. Compher v průběhu oslav v Denveru vzali Stanleyův pohár mezi...

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Carolina vs. VegasHokej - - 5. 6. 2026:Carolina vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
5. 6. 02:00
  • 2.03
  • 3.87
  • 3.06
Program a výsledky
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Výsledky

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