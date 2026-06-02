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Zrod dynastií, nečekaní hrdinové i slavící Češi. Připomeňte si finálové bitvy v NHL
MS ve fotbale
Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.
MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...
Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí
Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...
Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou
Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).
Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko
Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...
Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané
Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...
Eliáš je generálním manažerem národního týmu. Trenérský štáb doplňuje Král
Nejen změna na trenérské pozici. Do dalších dvou sezon půjde hokejová reprezentace i s novým generálním manažerem, kterým se po Jiřím Šlégrovi stává Patrik Eliáš. Ten naposledy působil jako poradce v...
Že jsou Slováci hrozní? Ne, to rozhodčí. Crosby se omluvil za uniklé video z MS
Ukázal charakter a omluvil se, přestože to nebyla jeho chyba. Hvězdný kanadský útočník Sidney Crosby schytával během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku kritiku za video, které uniklo z týmové...
Těží z rad legendy. Hertl zářil a dočkal se chvály: Góly si šetří na velké příležitosti
Od parťáka z útoku Coltona Sissonse obdržel z pravého kruhu efektní nahrávku zadovkou. Bránící Shayne Gostisbehere ho nedokázal včas zachytit a Tomáš Hertl pak z prostoru mezi kruhy namířil přesně...
Kometa přivádí posilu do obrany. Ze zámoří se po pěti letech vrací Svozil
Obránce Stanislav Svozil bude po pěti letech strávených v zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. Klub podmínky spolupráce s třiadvacetiletým hráčem, který ve dvou zápasech nahlédl do...
Češi a Rusové utvoří společný tým v NHL. A problém už prý není ani Světový pohár
Ze zámoří přišla nečekaná a těžko představitelná zpráva. Češi spolu s dalšími národy utvoří v únoru 2027 společný tým s Rusy na turnaji NHL v rámci Utkání hvězd. Vedení elitní soutěže navíc oznámilo,...
Hertl byl hrdinou Vegas v úvodním finále, na ledě Caroliny rozhodl v 57. minutě
V letošní finálové sérii play off hokejové NHL nastupuje jediný český zástupce. A právě útočník Tomáš Hertl se stal klíčovou postavou úvodního finále Stanley Cupu mezi Carolinou a Vegas. Zkušený...
Ztráta času sem jezdit. Kanada se smiřuje s těžkou prohrou, experti bijí na poplach
Prohra v olympijském finále. A teď další nezdar, tentokrát na mistrovství světa, které Kanada zakončila porážkou s Norskem (2:3 v prodloužení) v utkání o bronz. Uplynulou sezonou prošla bez zisku...
Zrod dynastií, nečekaní hrdinové i slavící Češi. Připomeňte si finálové bitvy v NHL
Souboj o bájný Stanley Cup začíná. Zvednou jednu z nejcennějších sportovních trofejí nad hlavu hokejisté Vegas, nebo Caroliny? To ukážou až nadcházející dny a týdny. Finále opět napíše řadu příběhů,...
Nejsem tím pravým. Šéf švýcarského svazu po nešťastném finále hokejistů rezignoval
Ač Švýcaři zažili patrně nejlepší mistrovství světa v historii, dopadli stejně jako v letech předešlých. Stříbro, to už není úspěch, ještě navíc doma. A tamní svaz se po porážce ve finále s Finskem...
Ohromný smolař, tahouni i norský hrdina. Jak vypadá výběr největších hvězd z MS?
Na turnaji táhli a oslnili. Řada z nich „jen“ naplnila očekávání, další překvapili. Sedm jmen se ale ve výběrech novinářů a ředitelství hokejového mistrovství opakovalo nejčastěji. Hokejová redakce...
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Nelze ho nahradit. Finové opěvují Barkova, maminka zlatého střelce po gólu omdlela
Nepřipisoval si zásluhy. Ani ve chvíli, kdy se mu na krku houpala zlatá medaile pro vítěze mistrovství světa. „Že bych já byl klíčem k úspěchu? Tak to nevidím,“ pousmál se po finále se Švýcarskem...
Těžká skupina pro hokejisty, za rok hrozí tuhý boj o čtvrtfinále. Jaké mají soupeře?
Jen co skončil jeden šampionát, známé už jsou skupiny pro ten nadcházející. A že se čeští hokejoví fanoušci mají na co těšit. Jubilejní 90. mistrovství světa totiž pořádá Německo, konkrétně města...