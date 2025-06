10:10

Zatímco v Evropě se drahnou dobu sází na defenzivnější systém, do NHL v takové míře nedošel. No není to paráda? Finále mezi Edmontonem a Floridou má snad všechno. Překypuje šancemi, nápaditými akcemi i chaosem. V žádném jeho duelu nepadlo méně než sedm gólů. A zase se ukazuje, jak zkušenosti přebíjejí mládí.