Hora se zvětšila, ale venku nejsme, zní z Tampy. Trumfy však drží Colorado

Nejen příznivci týmu z Denveru si možná vzpomenou na poslední radost Colorada z celkového triumfu v zámořské soutěži. Mezi vítěznými jmény v sezoně 2000/2001 figurovali i dva Češi – útočník Milan Hejduk a obránce Martin Škoula.

Současné mužstvo v sestavě s brankářem Pavlem Francouzem vystupuje ještě suverénněji, za celé play off klopýtlo zatím jen třikrát, a i ve finálové sérii působí výborně.

Však si to vezměte, 81 nastřílených gólů v 18 zápasech vyřazovacích bojů, 20 úspěšných zásahů v přesilovce a ve finále takřka poloviční úspěšnost (6/13) při početní převaze.

Tak jako Colorado vedlo v historii NHL ve finále 3:1 na zápasy dohromady hned 36 celků, jejich bilance jen dosvědčuje, že takový stav se více než „těžko“ obrací. Jediné Toronto před 80 lety tuto pozici proti Detroitu neustálo.

Avalanche se nyní mohou připojit ke svým 35 týmovým předchůdcům. Čeká je možná ten největší zápas.

2001 / Colorado Avalanche: Martin Škoula a Milan Hejduk

Kupříkladu 27bodový obránce Cale Makar to ovšem vidí jinak: „Mám pocit, že v každé sérii je to vždycky: ‚Další utkání je to největší‘. Soustředíme se jen na další duel a bez ohledu na to, co se stane, budeme stále sebevědomou skupinou. Máme samozřejmě skvělou příležitost vybojovat něco velkého, ale koncentrujeme se jen sami na sebe,“ podotýká pro oficiální stránky NHL.

Colorado už jeden zápas doma za stavu 3:1 prohrálo, v semifinále konference proti St. Louis podlehlo 4:5 po prodloužení. Nyní by chtělo křepčit se zaplněnými tribunami v Ball Areně i s pohárem, ale dobře ví, že proti stojí houževnatá Tampa, která touží jako první po 40 letech urvat vítězný hattrick.

„Musíme vyhrát. Ještě není hotovo. Máme před sebou výzvu, ale jestli ji některý tým může zvládnout, tak je to tenhle,“ připomíná forvard celku s 11 vítěznými sériemi v řadě Patrick Maroon.

Lightning čelí komplikacím, vypadávají jim klíčoví hráči. Chybí útočník Brayden Point. Kvůli zranění Erika Černáka museli hrát posledně na pět beků. O zápas dříve fanoušky vyděsil odchod hvězdného Nikity Kučerova. A neví se, jak na tom bude další ofenzivní postava, ale i důležitý hráč do oslabení Anthony Cirelli, jenž se ve čtvrtek chytal za ruku, odstoupil, ovšem na led se vrátil.

Přesto se právě výběr kouče Jona Coopera v průběhu play off několikrát vyhrabal ze svízelné situace. A už v Torontu jeden klíčový venkovní zápas zvládl. Cooper ho podle zpravodaje NHL.com Nicka Cotsoniky také připomínal svým svěřencům před odletem k pátému finále.

„Jaký je v tom sakra rozdíl?“ burcoval. „Pořád musíme jet na zápas a zvítězit. Stejně bychom museli venku vyhrát, máme o jeden domácí zápas méně, tak proč by to nemohlo vyjít teď?“

Po čtvrtém duelu cítil křivdu, rozhodující brance Kadriho v prodloužení předcházela hra Avalanche v šesti a on celý zasmušený bryskně opouštěl tiskovou konferenci. Teď už těžký moment překousl, vždyť Tampa v nastavení stejně nestíhala a přežila i dvě soupeřovy rány do tyček.

„Nemůžeme kvůli tomu trucovat. Otočíme list, půjdeme dál a pustíme se do toho. Nejsme venku, pořád stoupáme. Jen ta hora je teď o něco vyšší.“

Bude jeho družina pokračovat v úspěšném výstupu na velekopec? Nebo se přes ni přežene bouřlivá lavina?

Páté finále Stanley Cupu startuje v sobotu ve 2.00 SELČ.