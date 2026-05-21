Montreal ovládl ženskou profiligu, raduje se i česká útočnice Mlýnková

Autor: ,
  7:49
Útočnice Natálie Mlýnková slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu. Ve čtvrtém utkání finále zámořské ligy žen PWHL porazily Ottawu 4:0 a sérii vyhrály 3:1.

Natálie Mlýnková (vpravo) z Montreal Victoire srazila v zápase s Ottawa Charge do své brankářky Ann-Renee Desbiensové soupeřku Jocelyne Larocqueovou. | foto: Adrian WyldAP

Trofej vybojovaly jako první kanadský tým. V dresu Ottawy, která o titul marně usilovala i vloni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová.

Montreal, který ovládl základní část PWHL, vyřadil v semifinále vítězky obou předchozích ročníků Minnesotu. Proti Ottawě vyhrál úvodní dva domácí zápasy, první mečbol na ledě soupeřek ale v pondělí neproměnil.

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové, jež vedla čtyři roky českou reprezentaci a slavila s hráčkami dvě bronzové medaile na mistrovství světa, vyhrály třetí zápas 2:1 a vynutily si prodloužení série, Montreal už ale další komplikace nepřipustil.

Mlýnková se tak stala třetí českou šampionkou PWHL. V premiérovém ročníku slavila Denisa Křížová, vloni týmu Minnesoty k úspěchu pomohla i Klára Hymlárová.

Play off zámořské ligy hokejistek PWHL

Finále - 4. zápas

Ottawa - Montreal 0:4 (konečný stav série 1:3)

Výsledky

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Reichel: Já a trenér? Nemůžu říct. Kašovi snad v Litvínově dohrají kariéry

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně...

Pod patronátem patriota Roberta Reichela odpálili litvínovští hokejisté přípravu na novou extraligovou sezonu. Bude hlavním trenérem? Co posily? V klubu panuje informační vakuum, neboť ho od...

Hertl si prodloužil bodovou sérii, Vegas uspělo na ledě Colorada

Dylan Coghlan, Shea Theodore a Tomáš Hertl (zleva) oslavují gól Vegas Golden...

Hokejový útočník Tomáš Hertl dokázal v play off NHL bodovat už ve čtvrtém startu za sebou. Naposledy jednou asistencí podpořil vítězný vstup Vegas do finále Západní konference. Na ledě favorizovaného...

21. května 2026  6:53,  aktualizováno  7:43

Rulík po trápení: Pro hráče máme návody, ale na ledě nejsme. Musí se dobře nastavit

Zadumaný kouč Radim Rulík na české střídačce během utkání proti Itálii.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Ze střídačky sledoval, jak jeho mužstvo na mistrovství světa opět strádá proti outsiderovi. Jak naráží do připraveného italského valu a nemůže se protlouct skrz. „Hráčům nevidím do hlavy, ale v...

21. května 2026

Další lehké zaváhání Američanů, vyhráli až po nájezdech. Švýcaři rozstříleli Rakousko

Momentka před brankou Spojených států v zápase s Německem.

Domácí hokejisté se na světovém šampionátu počtvrté pustili do akce a tentokrát ve velkém stylu. V repete loňského čtvrtfinále přestříleli Rakousko vysoko 9:0. Američané s Němci dokonce dvakrát...

20. května 2026,  aktualizováno  21. 5.

Švédsko - Slovinsko 6:0. Dominance Seveřanů, překvapení MS nedali šanci

Švédové slaví gól do sítě Slovinska.

Zaskočili Čechy i Slováky, oproti předešlým letům se zřetelně zlepšili. Ale na silné Švédsko slovinští hokejisté na světovém šampionátu nestačili. Ve středečním klání, před kterým měly obě země...

20. května 2026,  aktualizováno  23:22

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

20. května 2026  23:13

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

20. května 2026  23:11

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

20. května 2026  23:09

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Německá reprezentace se raduje z gólu do sítě Finska.

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

20. května 2026  23:07

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku má každý tým odehrány minimálně tři zápasy v základní skupině. Kdo má blízko k postupu do čtvrtfinále a komu se nedaří? Čechy po výhře nad Dánskem...

20. května 2026  22:46

Kousek od ostudy. Hlavní jsou tři body, říkají hokejisté. Červenka si vzal slovo

Čeští hokejisté Michal Kempný, David Tomášek, Jakub Flek a Dominik Kubalík...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Představovali si úplně jinou cestu za tříbodovým ziskem. Jednoznačnější, klidnější. Ale kdepak! Čeští hokejisté se na mistrovství světa ani tentokrát nevyhnuli nerváku. „Každému hned blesklo hlavou,...

20. května 2026  20:47

