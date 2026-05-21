Montreal ovládl ženskou profiligu, raduje se i česká útočnice Mlýnková

Trofej vybojovaly jako první kanadský tým. V dresu Ottawy, která o titul marně usilovala i vloni, do hry zasáhla další česká reprezentantka Kateřina Mrázová.
Montreal, který ovládl základní část PWHL, vyřadil v semifinále vítězky obou předchozích ročníků Minnesotu. Proti Ottawě vyhrál úvodní dva domácí zápasy, první mečbol na ledě soupeřek ale v pondělí neproměnil.
Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové, jež vedla čtyři roky českou reprezentaci a slavila s hráčkami dvě bronzové medaile na mistrovství světa, vyhrály třetí zápas 2:1 a vynutily si prodloužení série, Montreal už ale další komplikace nepřipustil.
Mlýnková se tak stala třetí českou šampionkou PWHL. V premiérovém ročníku slavila Denisa Křížová, vloni týmu Minnesoty k úspěchu pomohla i Klára Hymlárová.
Play off zámořské ligy hokejistek PWHL
Finále - 4. zápas
Ottawa - Montreal 0:4 (konečný stav série 1:3)