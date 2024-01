Zadina o trápení v San Jose: Nesedlo si to. A Pardubice? Uvidíme po sezoně

Hraje o hodně, na jaře mu končí smlouva. A lze jen velmi těžko odhadovat, zda mu některý z dvaatřiceti týmů zámořské soutěže nabídne novou.

„Žádná jednání se momentálně nekonají. Není na to čas, síla ani chuť,“ hlásí šestka draftu z roku 2018, která v NHL velká očekávání zatím nenaplnila.

V Detroitu posbíral Zadina maximálně čtyřiadvacet bodů za sezonu, hledá se i v San Jose. Už nenastupuje v elitní formaci s krajanem Tomášem Hertlem, místo toho léta sestavou.

Filip Zadina pálí v utkání proti Los Angeles.

Stále doufá, že v nejlepší lize na světě najde uplatnění. A když to neklapne? Nabízí se restart vadnoucí kariéry ve známém prostředí. V Pardubicích, kde nově dělá hlavního kouče jeho otec Marek.

V českém hokejovém prostředí se o vašem návratu domů už nějakou dobu spekuluje. Dostalo se to i k vám?

Sleduji, co se v Pardubicích děje, ale nikdo se mě nesnažil stáhnout zpátky. Bylo by nádherné si tam opět zahrát, zvlášť pod tátou. Ale zatím jsem nad tím nepřemýšlel. Uvidíme, co přijde po sezoně.

Tátovi u jednoho z extraligových favoritů přibyly povinnosti, stal se hlavním trenérem. Máte vůbec čas se bavit o hokeji?

Když hrajeme v dobrý čas, snaží se koukat. Většinou to nestíhá, má hodně práce. Ale asi jsem rád, že naše zápasy nemusí sledovat.

Sezona v San Jose se vůbec nevyvíjí podle představ, že? V tabulce jste předposlední, vyhráli jste jen třináctkrát.

Je to náročné hlavně na hlavu. Snažíme se to urvat, ale nedaří se nám. Chvílemi vám přijde, že ať děláte cokoliv, všechno jde hrozně těžko. Něco podobného jsem zažil už v Detroitu, takže aspoň vím, co od toho očekávat.

S Red Wings jste v létě rozvázal kontrakt, zamířil jste k Sharks. Nelitujete svého kroku zpětně?

I takové myšlenky mi hlavou prolétly. Kdybych věděl, jak to bude probíhat, třeba bych se rozhodl jinak. Ale kdo to mohl tušit? Pořád si stojím za tím, že nemáme špatný tým. Na začátku sezony se nám nedařilo, posbíraly jsme prohry a teď se ze všeho snažíme vyhrabat.

V listopadu jste schytali dva desetigólové debakly po sobě. Co se pak dělo v kabině?

Nebylo to příjemné. Řekli jsme si, že musíme být lepší úplně ve všem. Změnili jsme pár maličkostí v defenzivně, kde jsme hodně propadali. Další zápas jsem dodržovali stanovené pokyny a hned to bylo lepší.

Teď už jste pro ostatní týmy vyrovnanějším soupeřem, nedávno jste si vyšlápli třeba na New York Rangers.

Když si všechno sedne a každý dělá, co má, dokážeme hrát s každým. Dřív nás trápily začátky zápasů. Dostali jsme brzy dva góly, hned jsme se nechali vyloučit. Silné týmy takové chyby trestají, dohánět proti nim ztrátu hned od začátku je těžké.

Dosud jste posbíral třináct bodů ve čtyřiačtyřiceti utkáních. Ve statistice +/- vám svítí hrozivé číslo -27, v tomto ohledu jste společně s Camem Fowlerem z Anaheimu nejhorší napříč celou soutěží.

Není to příjemné, ale tahle statistika je jiná než ostatní. Góly, asistence nebo trestné minuty ovlivníte, tohle občas ne. Minimálně polovinu mínusů jsem posbíral tak, že jsem jen skočil na led ze střídačky a za tři vteřiny jsme inkasovali.

Hráči San Jose se radují z gólu.

Na ledě nedostáváte poslední dobou tolik prostoru, někdy neodehrajete ani deset minut. Pak je složitější se předvést, že?

Určitě. V tak omezeném čase se těžko něco vymýšlí, možná to ani nejde. Chvíli hrajete, pak pět minut sedíte, zase hrajete, zase sedíte. A pak zjistíte, že jste za třetinu odehrál dvě a půl minuty. Jde jen o to vydržet, zatnout zuby a doufat, že se něco změní.

Na přelomu listopadu a prosince vás navíc přibrzdilo zranění.

V tu chvíli jsme se trochu zvedal, ale pak jsem si natáhl sval, vynechal asi pět zápasů, což ničemu nepomohlo. Musel jsem začít zase od nuly a snažit se vybudovat zpátky to, co jsem ztratil.

Začátek sezony jste strávil po boku českého parťáka Hertla. Jak se vám s ním hrálo?

Celkem snadno, Tomáš je výborný centr a jedna z hlavních postav týmu. Přišlo mi, že nám to klape. Bodovali jsme, vytvářeli si šance. Trenér nás pak dal od sebe, což je škoda. Určitě bychom spolu chtěli hrát víc. Když vedle něj dostanu další šanci, budu se snažit ji využít.

Řekl vám trenér David Quinn, proč už s Hertlem nebudete nastupovat v jedné formaci?

Nic se ke mně nedostalo. Kouč asi chtěl udělat nějaké změny, nevím. Bohužel od té doby se to mnou táhne...

Čím se snažíte v těžkých chvílích odreagovat?

Mám tu přítelkyni, je tu hezké počasí a spousta krásných míst. Když je čas, vezmeme psa a jedeme si trochu vyčistit hlavu. Na začátku února máme kvůli All-Star Game skoro dva týdny volna, plánujeme výlet o Kalifornii, podíváme se do Los Angeles a San Diega.

Zníte poměrně sklesle, najdete na posledních měsících nějaká pozitiva?

Asi to počasí. (směje se) V Detroitu je během zimy několik stupňů pod nulou, tady chodím na stadion v kraťasech a mikině. Ne, teď vážně. Jsem rád, že mohu pořád hrát v NHL. Sezona není přijatelná pro tým ani pro mě, zatím si to nesedlo. Ale doufám, že se všechno zlepší.