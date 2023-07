Zadina se vzdal jmění v Detroitu, aby dostal větší prostor. Klapne to v San Jose?

To nezní špatně! Běžnému člověku jen možná chvíli potrvá uvědomit si, že Zadina musel nejdřív dobrovolně podepsat zrušení jistého příjmu od Detroitu v hodnotě 4,56 milionu dolarů v dalších dvou letech, vrhnout se do nejistých vod trhu s volnými hráči a modlit se, aby o něj jiní měli zájem.

„Za takové rozhodnutí ho vážně respektuju,“ uznale pokývá Steve Yzerman, generální manažer Red Wings, jehož Zadina nejdřív poprosil o výměnu a svěží restart.

Jenže o 23leté křídlo neměl za podobné peníze nikdo zájem ani ve chvíli, kdy ho ostatní kluby mohly získat bez protihodnoty.

Až s nižší výplatou to šlo. „Filip není hloupý, ví, čeho se vzdal, ovšem jeho kariéra je důležitější než dolary a já mu přeju, ať se mu daří. Opravdu,“ poví Yzerman.

To on se Zadinou loni podepsal tříletou smlouvu a věřil, že vyroste v důležitého muže. Nízká efektivita i produktivita a zranění to nedovolily.

Za pět let u Red Wings odehrál Filip Zadina 190 zápasů s nepříliš půvabnou statistikou 28 branek a 40 asistencí.

Filip Zadina z Detroit Red Wings slaví gól.

Ambiciózní šestka draftu 2018 nenaplnila předpoklady, kvůli nimž si ho klub vzal jen dvě místa po Bradym Tkachukovi nebo před nyní už hvězdným obráncem Quinnem Hughesem. „Ale jeho kariéru bych neodepisoval. Postupně roste, pořád se může stát cenným hráčem. Je to sympaťák a pracant,“ chválí ho Yzerman. Teď je pouze na Zadinovi, aby příležitosti využil. V San Jose vědí, že příliš neriskují.

Neplatí příliš, zadarmo získali mladého hráče, co se jim hodí při přestavbě mužstva, a práva na něj jim zůstanou i za rok, kdy ze Zadiny bude volný hráč s omezením.

Český talent si naopak během dalších měsíců může říct o hodnotnější kontrakt. „V rozhodování jít právě do Sharks a ne jinam pomohl Filipův rozhovor s trenérem Davidem Quinnem,“ poznamenal hráčský agent Darren Ferris.

U Sharks konkurence velká nebude. Ve středu útoku stabilní Hertl s kapitánem Logan Couture, o místo na křídlech se bude Zadina rvát hlavně s Anthonym Duclairem, Alexandrem Barabanovem, Kevinem Labancem a zjevně i sedmičkou draftu 2021 Williamem Eklundem.

Nejde o kdovíjak zvučná jména, a pokud pohlédnete ještě dál, Zadina bude hrát i o pozvánku do reprezentace na domácí šampionát v Česku v roce 2024.

Zámořské weby dokládají ještě jeden zajímavý fakt, proč Zadina spojil budoucnost se Sharks, a to odchod spoluhráče z mládežnických kategorií Martina Kauta do extraligových Pardubic. I jeho draftovali v roce 2018, pár míst za Zadinou. Do Sharks se dostal v průběhu minulé sezony z

Colorada, ale s klubem ze západního pobřeží se na novém kontraktu nedomluvil. A tak místo něj přišel Zadina.