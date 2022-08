Nová smlouva s Detroitem? To je na agentech. Zadina se soustředí na trénink

„Vyměněný bych snad být neměl, ale stát se to může, protože NHL je byznys. Jsem na to připravený, ale rád bych v Detroitu zůstal. Vedení Red Wings bylo po sezoně s mojí hrou spokojené. Samozřejmě mi určilo pár věcí, na kterých ještě musím pracovat, což taky dělám, a uvidíme. Novou smlouvu řeší agenti, něco málo si k tomu vždycky řeknu, ale víceméně to je na nich. Já trénuji, abych byl stoprocentně připravený na nadcházející sezonu,“ říká v rozhovoru pro MF DNES Zadina, jenž úvodní tréninkové dávky na ledě polyká v pardubické enteria areně.

Jaké to je zase po letech procházet místní stadion?

Hezké. Kabina se proměnila k lepšímu, je tu fajn prostředí. Hlavně jsem rád, že můžu být doma a na tréninky nemusím nikam dojíždět.

Jak probíhá domluva trénování s Dynamem? Ozvete se klubu s žádostí sám, nebo naopak?

Táta (asistent trenéra Dynama Marek Zadina) se ptal, jestli bych tady

mohl v létě trénovat. Dostal jsem zelenou, takže jsem rád. Nemusím si nikde shánět žádné hodiny na ledě a hlavně můžu trénovat s celým týmem, což mi dá mnohem víc, než kdybych někde jezdil po ledě sám a střílel si na bránu.

Detroit s tím problém nemá? Přece jen při pětadvaceti lidech na ledě je možnost zranění.

Zranění vám de facto hrozí, i když jste sám. V Detroitu jsou podle mě hlavně rádi, že absolvuji týmové tréninky, protože jak už jsem říkal, tak to člověku do přípravného kempu a obecně do sezony prospěje rozhodně nejvíc.

Nemusel jste hráčům Dynama za společné trénování nechat něco v kase či nachystat nějakou svačinku? Přece jen jste Pardubák.

Zatím za mnou nikdo nepřišel, tak uvidíme. (usmívá se)

V tuto chvíli za vámi nikdo nepřišel ani z Detroitu s novou smlouvou. Není to čekání během letní přípravy ubíjející?

Ani ne. Soustředím se na to, abych byl stoprocentně připravený na novou sezonu, a zbytek s Detroitem řeší agenti. Něco málo si k tomu vždycky řeknu, ale je to především na nich, já jen trénuji.

Sám jste prohlásil, že musíte být celkově lepším hokejistou. Na čem teď makáte nejvíc?

Pracuji s kondičním trenérem víceméně na všem. Na vývoji po fyzické i mentální stránce. Potřebuji zesílit, mít větší zrychlení, na ledě zase piluji střelbu, nahrávky, techniku bruslení... Všechno.

Dá se vůbec přiblížit, jaký je v Red Wings tlak na to si vybudovat pevnou pozici v sestavě?

Samozřejmě velký. Pramení to z toho, že každý rok přichází spousta nových hráčů, jiní jsou zase draftovaní. Tlak bude vždycky, obzvlášť když se třeba Detroitu tolik nedařilo, proto přišly změny. Uvidíme, jestli se to zlepší, člověk musí být stoprocentně připravený na každou sezonu.

Jednou ze změn je i nový trenér Detroitu Derek Lalonde. Znáte se?

Telefonovali jsme spolu, tak nějak o sobě víme. Víc toho ale určitě probereme, až poletím do Ameriky na přípravný kemp. Změna trenéra už v Detroitu asi byla potřeba, jsme za ni rádi, snad to půjde dobře.

Lalonde strávil poslední čtyři roky jako asistent trenéra v Tampě. Může s sebou přinést ducha dvou Stanley Cupů a tří účastí ve finále v řadě?

Určitě může, ale to se všechno teprve ukáže. V NHL bude poprvé trénovat jako hlavní kouč, očekávání budou velká. Snad se jemu i nám bude dařit.

Prospět by vám vedle nového kouče mohla i rozšířená česká ekipa. (K Zadinovi, Filipu Hronkovi a Jakubu Vránovi přibyl ještě Dominik Kubalík.)

Bude to fajn, česká skupinka se zase rozroste. Dominik nám určitě v ofenzivě hodně pomůže, takže se každý těší, až vypukne sezona. Snad to trenéři dají do kupy tak, aby nám to šlapalo.