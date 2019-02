Na NHL ještě nemá, říká kouč Zadiny nekompromisně. A líčí nedostatky

Zadina poznává, co je to hokej mezi dospělými. „V AHL je dost těžké hrát. Pořád se ale můžu zlepšovat, tak se musím učit.“

Věcí, na kterých musí podle trenéra zapracovat, je spousta. Jak hrát víc týmově. Jak hrát podle systému, který určí kouč. Jak se zlepšit v defenzivě. Jak podávat v každém zápase konzistentní výkony.

Simon je nekompromisní: „Ještě není na NHL připravený. Kdyby byl, už tam hraje. Ale teď ještě není. Jsou věci, na kterých musí pracovat.“

Jsou to hodně otevřená slova, která se v zámoří obvykle nenosí a možná naznačují, že jimi chce kouč Zadinu usměrnit. Ostatně podobné výtky od celého trenérského štábu slyší často. Pořád se snaží pochopit, co po něm vlastně všichni chtějí.

„Měl bych víc podržet puk a víc tvořit hru. Také bych měl vybojovat víc puků. Ale zase honit se za pukem, to asi není způsob, jakým chceme hrát,“ říká Zadina.

Je jasné, že ho čeká ještě spousta práce, než naplní obrovská očekávání fanoušků po draftu. I proto, že Detroit se zabudováváním mladých hráčů příliš nespěchá. A to ani v době, kdy přestavuje mužstvo.

„Je spousta hráčů, kteří za Detroit v prvních letech po draftu nehráli,“ uvědomuje si pardubický odchovanec.

Jasně, byl zklamaný, že se nedostal do NHL. Nebojí se přiznat, že po draftu už myslel na to, jak bude hrát za Detroit. Místo toho uslyšel, že musí počkat na farmě. „Ale to je hokej. Věděl jsem, že se to může stát. Tak se musím rvát.“

Red Wings doufali, že se jejich talent vyhraje a získá sebevědomí na nedávném šampionátu juniorů, kde o rok dřív nasázel sedm gólů v sedmi zápasech.

Jenže Zadina zůstal za daleko za očekáváním. Ani jednou neskóroval, v pěti duelech nasbíral jen jednu asistenci a v hodnocení +/- měl -3.

„Tak to prostě někdy je. Snažil jsem se dát gól, ale nedařilo se. Měl jsem šance, hodně šancí. Ale nešlo to.“

Simon z turnaje moc neviděl. Hlavně je však rád, že jím Zadina ukončil své juniorské období a že se může plně soustředit na NHL. „Na juniorském mistrovství nehrajete proti dospělým. Jsou tam dobří hráči, nejlepší na světě, ale není to ono. Sám jsem na mistrovství hrál, ale proti opravdovému hokeji je to velký rozdíl,“ tvrdí.

„Mezi dospělými je to organizovanější, hráči jsou větší, silnější, rychlejší. Hokej tady už není jen zábava, ale práce. Ne že si jdete reprezentovat svou zemi, což je pocta, ale neživí vás to.“

Filip Zadina na tréninku české reprezentace

Simon o Zadinově talentu přesto nepochybuje. Na druhou stranu opakuje, že na NHL ještě nemá. „Je nestabilní. Jeden zápas je fenomenální a možná si myslí, že to půjde samo. Moc se spoléhá na své schopnosti. Musí si uvědomit, že jeho hra musí mít hlavu a patu, musí být víc disciplinovaný v systému, který hrajeme.“

Zadinova reakce? „Myslím si, že hraju dobře. Ale záleží na nich, jestli mi dají šanci zkusit NHL. Když ne, budu se snažit hrát líp. Bruslit, bojovat, střílet. Budu dělat cokoli, co po mně budou trenéři chtít.“