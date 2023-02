Zadina využil šanci a slyšel chválu. Pracoval neuvěřitelně tvrdě, smekl kouč

Tři měsíce se nedostal do hry, na začátku listopadu předčasně opustil zápas proti New York Islanders kvůli zranění v dolní části těla a musel na operaci.

Absolvoval dva rozehřívací duely na farmě, pak obdržel povolávací rozkaz do NHL. Proti Edmontonu ještě zůstal na tribuně, proti Calgary už ho Derek Lalonde nasadil.

„Musíme mu dát příležitost. Po velmi těžkém zraněním neuvěřitelně tvrdě pracoval a jsem nadšený, že je zpět,“ těšilo trenéra Red Wings.

Zadinovo zařazení do sestavy odnesl jiný český hráč. Dominik Kubalík se v poslední době střelecky trápí, tentokrát zůstal pouze na tribuně.

„Nemůžu se před tím moc schovávat. Na začátku sezony jsem hrál lépe. Všechno začíná bruslením a vyhráváním soubojů. Na to se teď soustředím,“ říkal Kubalík, který v uplynulých patnácti zápasech vstřelil jen dvě branky.

Pardubický rodák příležitost využil, prosadil se poprvé v sezoně. „Cítil jsem se dobře. Ještě víc mě těší, že jsem mohl pomoci týmu k vítězství. To je úžasný pocit,“ neskrýval nadšení.

Vítěznou trefu zaznamenal i přesto, že na ledě strávil jen osm a půl minuty a mezi tři tyče vyslal jediný pokus.

„Chci, aby se na střelbu zaměřil. Víme, že dovednosti má skvělé, jen nesmí nad hrou tolik přemýšlet a všechno zjednodušit,“ snažil se jej Lalonde před zápasem uklidnit.

„Kluci jsou profíci, pracují na tom, aby se po zranění co nejrychleji vrátili. Ale u Zadiny to bylo jiné. Vrátil se o dva nebo tři týdny rychleji, než jsme čekali. Dnes se mu to vrátilo,“ chválil kouč českého útočníka.

Během absence Zadina změnil spoustu věcí. Vyčistil si hlavu, psychicky si odpočinul, pomohl mu mentální kouč. „Cítím se silnější,“ tvrdil.

S přítelkyní si pořídil štěně a především si vybral hokejku s jiným tvarem čepele. „Zvolil jsem si nové zahnutí, zkusil jsem to a hned napoprvé mi perfektně sedlo. Ale uvidíme až v zápase,“ řekl minulý týden.

A dobře udělal. Sice před ním byla prázdná branka, musel ale zachovat klid. Rychle letící puk si bez problému zpracoval a nekompromisně skóroval.

„Od posledního zápasu uplynula dlouhá doba, dlouho jsem pak i čekal na šanci vrátit se do sestavy. Šel jsem do zápasu s tím, že si budu počínat správně a třeba i něco předvedu,“ upřesnil Zadina.

„Je to neuvěřitelné. Za tu tvrdou práci si gól zasloužil, jsem za něj moc rád,“ říkal po utkání brankář Ville Husso.

Šestý hráč draftu z roku 2018 je zpět, o stabilní místo v sestavě si řekl dost hlasitě. A šanci určitě dostane, Lalonde chce točit třináct útočníků, které má k dispozici.

Další utkání čeká Detroit v sobotu večer, Zadina i Kubalík budou chtít mezi dvanáctkou vyvolených zůstat co nejdéle.