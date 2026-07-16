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Když nabídka přišla, vystřelil jsem z postele. Růžičkovi plní Minnesota sen

Radomír Machek
  11:04

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Filip Růžička jako brankář Brandonu | foto: AP / Larry MacDougal ČTK

V Hradci absolvoval letní „suchou“ přípravu a během ní sledoval, zda si ho v draftu vybere některý z klubů NHL. Dočkal se sice ze šestice českých gólmanů, kteří v něm uspěli, až jako poslední, ale pak jako první z nich se dohodl s novým klubem na smlouvě. Hokejový brankář Filip Růžička tak nakonec nestráví sezonu v Čechách.

Podle serveru puckpedia.com podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Wild si osmnáctiletého gólmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa.

„Pocity jsou skvělé, vždycky to byl můj sen. Ale všechno to jenom začíná. Budu ještě muset hodně makat, ale jsem připravený bojovat. Tohle léto je jedno z nejlepších, co jsem kdy zažil,“ uvedl brankář pro web hradeckého klubu poté, co bylo jasné, že se znovu vrací do zámoří, kde působil v nižší soutěži i v minulé sezoně.

Podepsal jste jako první ze šestice vybraných českých brankářů. Jaké to bylo překvapení, že nabídka přišla?
Do poslední chvíle jsem o ničem nevěděl. Pak mi jednou k večeru zavolal agent, že mi smlouvu nabídli.

Vaše reakce?
‚Hned jsem samozřejmě přijal. Úplně jsem vystřelil z postele a šel podepisovat. Nikdy na to nezapomenu.

Filip Růžička v dresu Brandon Wheat Kings

Zvolila si vás Minnesota, s kolika týmy jste byl v kontaktu?
Možná něco kolem dvaadvaceti týmů, nejvíce to bylo určitě s Utahem a San Jose.

A Minnesota?
Jen jeden kontakt, pamatuju si, že proběhl v hradecké šatně, volali mi přes videohovor, což bylo super! Bavili jsme se tedy jen jednou, těsně před draftem, a nakonec to vyšlo na ně, za což jsem rád.

Jak jste prožíval dobu před draftem samotným?
Bylo to náročné hlavně psychicky. Pokud hráč není jasným kandidátem na první kolo, tak vůbec neví, jestli bude vybraný, nebo ne. Co když to vyjde? A co když ne? Bylo těžké se připravit na obě varianty. Bavil jsem se s různými skauty, bylo to příjemné, a vždycky, když se ozval nový tým, tak jsem se vnitřně radoval.

Kde jste draft, v němž si vás Minnesota vybrala, sledoval?
Doma v Karviné v restauraci. S rodinou jsme si ji pronajali a pustili si samotný draft v televizi. Pozval jsem kromě rodiny i přátele, kteří mi nejvíc pomáhali a podporovali mě. Užili jsme si to moc, pak ještě o to víc.

Byla velká nervozita, jak to dopadne?
Bylo to neskutečné. Jak běžel čas a výběry naskakovaly víc a víc a já stále neviděl své jméno, byl jsem nervóznější a nervóznější. Navíc přede mnou už bylo vybráno hodně brankářů. Většinou se vybírá pět až sedm gólmanů, tentokrát už byl vybrán dvacátý a pořád nic. Říkal jsem si, že to bohužel asi nevyjde. Pak to ale přišlo!

Filip Růžička ve výstroji Brandon Wheat Kings.

Draftem prošlo šest českých brankářů, jak si tak vysoký počet vysvětlujete?
Že náš ročník 2008 patří mezi nejlepší. I ti starší kluci jsou výborní, ale je super, že jsme takový rekord vytvořili právě my.

Přípravu na novou sezonu jste absolvoval v Hradci, jaká byla?
Náročná, ale super. Měl jsem tam kolem sebe i pár kluků z juniorky, navíc bylo fajn, že jsme v letní přípravě měli led.

Co bude dál?
Nováčkovský kemp by měl být v září, uvidíme, jak se to všechno vyvrbí. Každopádně se těším.

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