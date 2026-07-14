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Růžička podepsal smlouvu s Minnesotou, jako první z českých brankářů na draftu

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  14:05

Filip Růžička ve výstroji Brandon Wheat Kings. | foto: Profimedia.cz

Hokejový brankář Filip Růžička podepsal podle serveru puckpedia.com tříletou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Wild si osmnáctiletého gólmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa.

Více než dvoumetrový třinecký rodák Růžička působí od deváté třídy v mládežnických týmech Hradce Králové, minulou sezonu ale strávil v zámoří v juniorské WHL.

V barvách týmu Brandon Wheat Kings nastoupil do 42 utkání základní části, vychytal 26 výher, v průměru inkasoval 3,19 gólu na utkání při úspěšnosti zákroků 90,6 procenta, dvakrát uhájil čisté konto.

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Za čtyři zápasy play off měl průměr 2,47 a úspěšnost 93,6 procenta.

Růžička, jenž s hokejem začínal jako obránce, byl při letošním draftu elitní ligy jedním ze šestice českých gólmanů, po nichž kluby NHL sáhly, což bylo nejvíce v historii. Kontraktu se dočkal jako první z nich.

Příští ročník by ale měl odchytat ještě v juniorské soutěži. „Rád bych odehrál ještě jeden rok ve WHL. Máme v Brandonu dobrý tým a je to kvalitní liga, takže bych se tam chtěl vrátit,“ řekl Růžička po rozvojovém kempu před pár dny v rozhovoru se zámořskými novináři.

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