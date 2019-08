Nepřešlapuj, pochval se. Po draftu má hráč stálý dozor, tvrdí Král

Stejně tak může účastník minulého MS do 20 let z čerstvé osobní zkušenosti vyprávět, co hráče v období po draftu, pokud hned nejde do NHL, čeká.

„V sezoně za mnou ve Spokane byl celkem třikrát člověk z Toronta, sledující speciálně obránce. Vždy dorazil na tři dny. Pracoval se mnou na ledě, podíval se na zápas, probral se mnou, co je potřeba,“ řekl Král.

Ruský smutek kontrastuje s českou spokojeností - Ostap Safin, Filip Král a Ondřej Vála slaví gól v utkání mistrovství světa hokejistů do 20 let.

Tím jeho kontakt se spojkou v Torontu neskončil. „Často mi volal, dával mi zpětnou vazbu. Hodně mi to pomohlo. Zavolal, když jsem udělal něco dobře, i když se mu něco nezdálo. Nebo jsem mu po zápase, ze kterého jsem měl dobrý pocit, napsal já, aby se podíval na sestřih. Ptal se mě na můj dojem z mé hry, chtěl, abych o ní přemýšlel. Neznámkoval jsem svoje výkony, ale řekl jsem, co jsem udělal dobře nebo špatně,“ popisuje obránce Komety.

S brněnským týmem v létě trénuje a sleduje, jak ho působení v zámoří posunuje. „Chodím na led s Kubou Zbořilem (v NHL patří Bostonu) a vidím, že se snažím dělat stejné věci, jako dělá i on. Kuba je o dva roky přede mnou, ale třeba v bruslení dělám to samé co on,“ pozoruje Král.

Jde například o zámořský trend, že obránci by při hře neměli přešlapovat. „Jak přešlápnu, útočník přešlápne na druhou stranu a jede,“ vštěpuje si Král, čemu se má vyhnout. „Oni (v zámoří) dbají na to, abychom zůstali pořád na hranách a odráželi jsme se. Trénuje se to třeba při power skatingu,“ líčí Král.