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Zamíří další Čech k Pastrňákovi? Boston omylem prozradil zájem o Hronka

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  13:03
Filip Hronek se rozcvičuje před utkáním s Vegas.

Filip Hronek se rozcvičuje před utkáním s Vegas. | foto: Reuters

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Ukázali víc, než chtěli. V dokumentu Behind The B, v němž Boston nechává fanoušky nahlédnout do zákulisí. Šlo o nepozornost, nedopatření. Nejen celá NHL teď ví, že se Boston zajímal o služby českého hokejisty Filipa Hronka. Nebo bychom raději měli použít přítomný čas?

Bruins hned v prvním díle nové série zavedli fanoušky mimo jiné na červencové jednání o nových posilách a stavu kádru.

V záběru seděl generální manažer Don Sweeney, za ním svítila obrazovka. Většinu času byla sice rozmazaná, pozorní fanoušci si ale všimli, že se na ní píše o dvou výměnách.

První z nich byl odchod brankáře Joonase Korpisala do New York Rangers, kteří měli na oplátku poslat útočníka Kalleho Väisänena a volbu ve čtvrtém kole draftu 2028.

Prvního července, tedy v den otevření trhu s volnými hráči, k obchodu mezi dvěma týmy z Original Six skutečně došlo.

K tomu druhému, který zahrnoval Hronka, nikoliv. Tedy alespoň zatím. Jak vypadal?

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Boston by podle něj získal jen českého reprezentanta, ke Canucks se měl přesunout teprve devatenáctiletý bek Liam Pettersson a dva výběry v prvním kolem draftu (2027, 2028).

Není jasné, zda nabídka přišla ze strany Bostonu, či Vancouveru. Nebo se snad jednalo o pouhý návrh a k oficiálním jednáním mezi oběma organizacemi vůbec nedošlo?

Hronkova budoucnost může být tématem i během nadcházející sezony. Především proto, že kanadský celek má v NHL opět patřit k nejhorším, současný kádr rozprodávat a postupně přebudovávat.

Český obránce Filip Hronek střílí v utkání proti Pittsburghu.

„Ale on nikam nepůjde,“ hlásil už během léta renomovaný zámořský novinář Frank Seravalli. „Canucks v něm vidí jednu z hlavních osobností, plánují na něj spoléhat i v dalších letech.“

V minulé sezoně byl osmadvacetiletý hokejista po odchodu Quinna Hughese suverénně nejvytěžovanějším hráčem, jeho průměrný ice time se vyšplhal na pětadvacet minut za zápas.

Dokonce se o něm začalo mluvit jako o jednom z hlavních kandidátů na volnou pozici kapitána. „Byla by to velká čest, ale s nikým jsem na toto téma nemluvil,“ řekl Hronek v rozhovoru pro oficiální web NHL.

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V Bostonu, mužstvu, které si bude v našlapané Atlantické divizi i tentokrát dělat ambice na postup do play off, by se sešel s krajany Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou.

Musel by si poradit s větší konkurencí, vzhledem k přítomnosti dalšího praváka a klíčového beka Charlieho McAvoye by se zřejmě musel uskromnit a přijmout roli ve druhém obranném páru.

Ale o tom je zatím předčasné spekulovat.

S Canucks má platný kontrakt do roku 2031, určitě zde načne novou sezonu. A pokud se má něco změnit, dojde k tomu až v jejím průběhu.

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