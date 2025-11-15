Premium

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Autor:
  13:45
Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem Svečnikovem už se na ledě neobjevil. Počínání ruského hokejisty vyvolalo v NHL velkou kritiku. Také proto, že jeho zákrok zůstal nepotrestán.
Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook. | foto: AP

Český obránce Filip Hronek v akci proti Carolině.
Filip Hronek napřahuje ke střele v utkání s Carolinou.
Filip Hronek se v souboji u mantinelu snaží zastavit Marka Scheifeleho.
Filip Hronek se snaží od branky odradit Calea Makara.
57 fotografií

Ano, dá se říct, že víc než porážka 3:4 s Carolinou namíchli fanoušky Vancouveru rozhodčí. Carter Sandlak, jeden z dvojice hlavních, měl inkriminovaný souboj kousek před sebou, ani tak k vyloučení nesáhl.

Částečně možná i proto, že v moment kontaktu reflexivně otočil hlavu, aby se kryl před letícím pukem, který se český obránce snažil podél mantinelu dostat do středního pásma.

Nic se ale nemění na tom, že šlo o zbytečný, zákeřný a v závěru základní hrací doby nic neřešící zákrok.

Podívejte se na Svečnikovův faul na Hronka:

„Jasný, do očí bijící faul loktem. Liga by se na to měla znovu podívat a přijít s dodatečným trestem,“ napsal Ray Ferraro, expert televizní stanice ESPN, na sociální síť X.

Pro Hronka utkání skončilo. Do prodloužení, které k radosti tribun jedenatřicet vteřin před koncem rozhodl domácí Aho, už nezasáhl.

Adam Foote, trenér Canucks, po zápase uvedl, že šlo o preventivní stažení ze hry kvůli podezření na otřes mozku. Další podrobnosti nepřipojil.

Filip Hronek se raduje v utkání s Carolinou.

Osmadvacetiletý obránce setrval po opuštění střídačky v kabině, jeho návrat vyloučil tzv. concussion spotter, proškolená osoba, která sleduje zápasy z tribuny a v podobných situacích má za úkol rozpoznat možné příznaky nepříjemného a u hokejistů hojně se vyskytujícího poranění.

Ke kritice se připojil také Allan Walsh, jeden z nejvlivnějších agentů v zámořském prostředí, jenž zastupuje i defenzivní oporu Vancouveru.

„A je to tady zase! Národní liga otřesů mozku. Škoda, že sudí nestál v dobré pozici a neměl ideální výhled,“ rýpl si ironicky.

Kulichova účast na olympiádě v ohrožení. Bude chybět dlouhou dobu, oznámil trenér

Dlouhodobě se netají názorem, že NHL přistupuje k ochraně zdraví hráčů krajně nezodpovědně, opakovaně selhává a viníkům uděluje jen velice benevolentní postihy.

V ostré reakci na Svečnikovův zákrok se proto opřel i do šéfa disciplinární komise George Parrose: „On a jeho banda falešných soudců už určitě chystají další směšnou pokutu a tradiční tiskové prohlášení.“

Hronek, jenž v této sezoně zatím zapsal devět asistencí, i tak stihl proti Carolině odehrát téměř čtyřiadvacet a půl minuty (24:26). Měl druhý nejvyšší ice time z celého týmu, přidal tři hity a čtyři zblokované střely.

Michael Bunting (58) z Nashville Predators a Filip Hronek (17) z Vancouver...
Filip Hronek sbírá kotouč za brankou.

V zámoří jeho výkony chválí, renomovaný web The Athletic jej dokonce označil za aktuálně nejdůležitějšího beka Vancouveru: „Na startu sezony působí nejjistěji. Možná není tolik doceněný, ale pro tým nesmírně důležitý. Je těžké si představit, jak by si počínali bez něj.“

Zjišťovat to nechce ani Foote. Zvlášť proto, že v duelu s Hurricanes z blíže nespecifikovaných důvodů postrádal i kapitána Quinna Hughese, jednoho z nejelitnějších obránců napříč zámořskou soutěží.

V co nejrychlejší Hronkovo zotavení pevně doufají i fanoušci. Nejen ti z tábora Canucks, ale i ti čeští.

Na blížícím se olympijském turnaji v Miláně má patřit ke klíčovým postavám, trávit na ledě spoustu času, naskakovat na přesilovkách.

Obří rána a strach z dalšího otřesu mozku. Chytila sestřelil tvrďák Wilson

Kouč Radim Rulík určitě nerad vidí, jak jeden z mála zadáků z NHL, které bude mít na vrcholné akci k dispozici, musí řešit zdravotní obtíže. I vzhledem k dalším okolnostem...

Radko Gudas pauzíruje kvůli zranění v dolní části těla už necelý měsíc. Krevní sraženina vyřadila na delší dobu ze hry Jiřího Kulicha, jeho účast na akci pod pěti kruhy je ve vážném ohrožení.

A aby toho nebylo málo, z ostrého hitu vyhlášeného ranaře Wilsona, který má na kontě celou řadu nešetrných zákroků, se zotavuje Filip Chytil, další český zástupce v sestavě Vancouveru.

Ani u jednoho ze zmíněné trojice není datum návratu známé. Jak dlouho bude mimo Hronek?

