Dělovka, konec čekání a dva zápisy do historie. Hronek je dál k nezastavení

Canucks patří k největším překvapením dosavadního průběhu základní části zámořské soutěže. Ztratili jen čtyři utkání z šestnácti, s pětadvaceti body vedou Západní konferenci.

Fanoušky navíc baví atraktivním hokejem, rychlostí a pohlednými kombinacemi. Hned v deseti případech se prosadili alespoň čtyřikrát, dohromady nastříleli sedmdesát gólů.

V tomto ohledu nemají napříč NHL konkurenci. Vždyť Vegas, které disponuje druhou nejlepší ofenzivou, nasázelo o dvanáct branek méně.

„Máme velice silné mužstvo. I když se nám nedaří, věříme si,“ prohlásil po výhře nad Islanders kapitán Quinn Hughes.

Proti soupeři z New Yorku musel Vancouver dotahovat. V polovině utkání prohrával 1:3, na dostřel se dostal zásluhou amerického útočníka Brocka Boesera.

Hronkův moment přišel v devětačtyřicáté minutě. Parádní přesilovková dělovka z hranice kruhu se zastavila až v síti. Nikdo v této sezoně zámořské soutěže nevyslal rychlejší střelu, Ilja Sorokin byl naprosto bez šance.

Utkání mezi Vancouverem a New York Islanders rozhodl Quinn Hughes.

„Chtěli jsme mít na ledě dalšího hráče s nebezpečnou ránou. Umí vyslat opravdovou raketu,“ hlásil na tiskové konferenci spokojený kouč Rick Tocchet.

A posléze dodal: „Byl bych rád, kdyby se do takových pozic dostával častěji a ještě víc se tlačil do zakončení. Ale jinak mu nemám co vytknout, zatím hraje výborně.“

Hronek si musel na první trefu v kanadském celku počkat šestnáct zápasů, neprosadil se ani v přípravě. Vadit mu to ale nemuselo, mezitím stihl posbírat hned šestnáct asistencí.

Obránce Filip Hronek z Vancouveru.

Proti Islanders se zapsal do statistik pojedenácté v řadě, čímž vyrovnal čtyřicet let starý český rekord bývalého skvělého obránce a trojnásobného světového šampiona Jiřího Bubly.

Dorovnal i historické maximum Canucks, nejdelší bodovou sérii mezi zadáky držel od sezony 1982/83 až dosud Doug Halward.

Ve Vancouveru jsou z přínosu rodáka z Hradce Králové nadšení. S Hughesem si okamžitě sedli, momentálně se řadí k nejlepším obranným dvojicím napříč NHL.

Právě šikovný Američan rozhodl v čase 62:36 o dalším vítězství Vancouveru. Přebral puk na modré čáře, vyrazil vstříc Sorokinovi a samostatný únik zakončil nekompromisní ranou pod horní tyč.

„Přesně pro takové momenty hrajeme. Jdeme jim naproti, hokej nás teď opravdu baví,“ vyprávěl nejčastěji bodující obránce (6+20) této sezony zámořským novinářům.

V tabulce produktivity je třetí, nastřádal stejně bodů jako jeho spoluhráči J.T. Miller (10+16) a Elias Pettersson (7+19). Daří se i Boeserovi (13+8), Thatcher Demko patří k nejlepším brankářům v NHL (úspěšnost zákroků 93,3 %).

Vancouver si v předchozích osmi ročnících zahrál play off pouze jednou. Sezona je stále teprve na začátku, ale fanoušci věří, že tentokrát by se mohlo zadařit.

Canucks šlapou. I díky Hronkovi. Na takové výkony od českého obránce nejsou fanoušci z posledních let zvyklí.