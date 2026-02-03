„Dokonce jsem zaslechl, že může být favoritem. Zvláštní, je to velmi tichý chlapík, s nikým moc nemluví,“ divil se renomovaný zámořský novinář Elliotte Friedman.
Zvěsti překvapily i Thomase Drance, jenž dění u Canucks pokrývá pro web The Athletic: „Na veřejnosti se takřka neprojevuje, na rozhovory po prohrách byl k dispozici jen párkrát.“
Není tajemstvím, že Hronek kontakt s médii zrovna nevyhledává. Což není špatně, ne každému promluvy o každodenní hokejové rutině vyhovují.
Od kapitána se ale jistá otevřenost očekává, je nedílnou součástí jeho role. A když se mužstvo nachází v útlumu, v ideálním případě má nepříjemným otázkám čelit ten s „céčkem“ na dresu.
Ve Vancouveru momentálně nikdo takový není.
Poté, co Canucks v polovině prosince poslali do Minnesoty hvězdného beka Quinna Hughese, který funkci zastával od roku 2023, přidali Hronka ke stávající trojici asistentů (Brock Boeser, Elias Pettersson, Tyler Myers).
Je velmi pravděpodobné, že volba padne právě na jedno z nich. Proces výběru může ještě ovlivnit chování organizace na trhu, vzhledem k tristním výsledkům se očekává pokračující výprodej.
Není to tak dávno, co se pakoval Bo Horvat, jenž velel mužstvu před Hughesem, kvůli údajně napjatým vztahům s Petterssonem musel na začátku roku odejít také J.T. Miller.
Vancouver i vinou okolností postupně přebudovává a omlazuje kádr, zároveň naslouchá nabídkám. A to velmi pečlivě, výměna může potkat i hráče s nejvyšší hodnotou a tučnými smlouvami.
„Nezbývá jim nic jiného, než se dívat dopředu. Dostali se do pozice, v níž musí být otevření všemu. Plně si to uvědomují, hodlají se tím řídit až do uzávěrky přestupů,“ napsal Drance.
Hronek patří k těm, kteří by měli být „v bezpečí“.
Novináři si navíc poslední dobou všímají, že se jej lidé zevnitř klubu, kteří mají detailnější vzhled do zákulisí, snaží postrčit lehce do popředí, aby byl víc vidět.
„Nemůže to být náhoda, vždyť už tu strávil roky, aniž by s médii mluvil. Teď sledují, jak se projevuje. Působí lépe, než bych očekával, ale stejně by kapitánem být neměl,“ líčil Matt Sekeres v podcastu Sekeres & Price.
Co je přednější, s výkony osmadvacetiletého beka jsou ve Vancouveru nadmíru spokojení.
V zápasech jde příkladem, Hughesův odchod mu zajistil ještě větší vytížení. V lednu hned šestkrát odehrál přes sedmadvacet minut, v utkání s Bostonem dokonce o vteřinu překročil půlhodinou hranici.
Patří k nejvytěžovanějším hokejistům napříč celou soutěží, v porovnání mezi beky tráví na ledě víc času než Dahlin, McAvoy, Josi, Fox či osmnáctiletý kanadský zázrak Schaefer.
V šestapadesáti duelech posbíral dvaatřicet bodů (5+27), na jeho statistikách byste nepoznali, že působí v nejhorším celku NHL. „V aktuální sezoně je nejlepším hráčem Canucks,“ chválil ho Drance.
K vyřešení kapitánské otázky by mělo dojít až před příštím ročníkem. Z Čechů se stejné pocty v minulosti dočkali i Patrik Eliáš, Bobby Holík, Jaromír Jágr, Milan Hejduk, Martin Straka, Filip Kuba, Jaroslav Špaček a také Radko Gudas, jenž momentálně šéfuje kabině v Anaheimu.
Naváže na ně Hronek?