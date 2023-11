Pozor, je to třída! Hronek ožil. Ve Vancouveru kvete po boku hvězdy

„Filip je spokojený s tím, jak se mu daří, to je pro mě nejdůležitější. Naplňuje svůj potenciál,“ poví hráčův agent Michal Sivek.

Nesouhlasí se slovíčkem „konečně“, byť člověka hned napadne.

Samozřejmě už v předešlých pěti letech za Detroit a ještě víc v české reprezentaci ukázal svůj rozsáhlý potenciál.

Když ale Red Wings čelili volbě, vsadili raději na Němce Moritze Seidera, bezpochyby vysoce talentovaného čahouna, a nemůžete říct, že by vybrali zle.

Výměna do Vancouveru jako by měla blahodárný efekt a 26letý Hronek – byť v Kanadě a na podzim – rozkvetl.

„Ne že by se v Detroitu trápil, hráli jiný hokej. Změna mu prospěla, je to dané stylem týmu. Filip se cítí velice dobře,“ dodává Sivek.

Náramně mu sedí, že na led naskakuje ve dvojici s kapitánem Quinnem Hughesem. Ač vzrůstem malým, tak houževnatým Američanem a hlavní tváří týmu, která v minulé sezoně nastřádala 76 bodů v 78 zápasech.

Brankář Thatcher Demko z Vancouveru čelí šanci Tommyho Novaka z Nashvillu. Pomáhá mu Quinn Hughes.

Produktivní obránce Hughes je na 30 bodech a vede individuální bodování soutěže. Například o bod před Pastrňákem.

Duo H+H baví. Hronek s Hughesem patří k elitním párům. Při hře pěti proti pěti byli společně u 17 vstřelených a jen 9 inkasovaných branek, lepší bilancí se chlubí jen pittsburští Erik Karlsson a Marcus Pettersson (19/5).

„Filipa hrát s Hughesem baví, na druhou stranu to platí stejně tak. Tráví minimální čas v obranném pásmu, jsou to skvělí bruslaři, rychle rozdávají puk, a ač to nejsou vzrostlí dvoumetroví obránci, hrají moderní hokej. Obratně, rychle. Skvěle se doplňují,“ soudí Sivek.

Přitom spolu původně hrát neměli, Hronek měl naskakovat ve druhém páru. „Upřímně jsme si nebyli jistí, že jim to spolu tak půjde. Netušili jsme, jak dobře Hronek umí dorážet na soupeřovy útočníky, získat puky a rozehrát je, dokud jsme ho neviděli plně zdravého na kempu,“ řekl nedávno asistent trenéra Adam Foote, kdysi sám báječný obránce.

Hronek během října a listopadu utvořil šňůru deseti zápasů minimálně s jednou nahrávkou (z krajanů víc zvládl jen Jágr před 23 lety to bylo 16 duelů). A když v jedenáctém střetnutí vstřelil gól, vyrovnal čtyřicet let starý český rekord Jiřího Bubly mezi obránci.

Mathew Barzal zakončuje proti Thatcheru Demkovi. V pozadí Filip Hronek.

Na ledě tráví klidně ke třiceti minutám, nedávno mu naměřili devátou nejrychleji letící střelu sezony (161 kilometrů za hodinu), drží se mimo trestnou lavici a zvyšuje naděje, že na končící kontrakt naváže novým lukrativním. „Ve Vancouveru si všechno sedlo. A co se týče jednání o smlouvě, Filip o všem ví, ale je předčasné se o tom bavit s někým jiným než s ním,“ říká Sivek.

Jestli někdo nemusí skákat nadšením, jak se Canucks i díky českému bekovi daří, budou to lidé v reprezentaci. Pokud Vancouver nezasáhne pohroma, bude se postupně snižovat šance, že Hronka fanoušci na domácím mistrovství světa uvidí.