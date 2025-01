Hronkovi návrat zhořkl. Kapitán ho ale chválil: Vždy bych si ho vzal do týmu

12:39

Naposledy do utkání naskočil na konci listopadu na ledě Pittsburghu. Nyní se obránce Filip Hronek po pauze do hokejové NHL vrátil, radost ale mít nemohl. Jeho Vancouver totiž Winnipegu podlehl vysoko 1:6. „Vůbec jsme se do zápasu nedostali,“ mrzelo kapitána Quinna Hughese.