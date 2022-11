Nezastavitelný, poprvé dvougólový. Hronka chválí spoluhráči i ve fotbale

Columbus zkraje druhé třetiny vyrovnal na 1:1, pak přišlo představení obránců Red Wings v čele s Hronkem.

O vítězný gól se zasloužila česká spolupráce. Dominik Kubalík napadal rozehrávku soupeře, který zazmatkoval a poslal skákavý puk pouze před branku Joonase Korpisala.

Hronek ukázal ofenzivní choutky, v mezikruží se objevil ze všech nejdřív a ránou z nápřahu poslal puk od břevna do klece.

Za čtyři minuty skóroval další bek, letní posila Ben Chiarot, od kterého si převzal slovo ve 37. minutě opět český obránce.

Kapitán Dylan Larkin našel Hronka křižnou přihrávkou přes celé útočné pásmo a ten v rychlosti zamířil a zápěstím umístil kotouč přesně do bližšího horního růžku.

„První gól jsem vstřelil po ztrátě obránce Columbusu, u druhého mě Larkin krásně našel a já prostě vystřelil,“ komentoval.

Český obránce hraje ve skvělé formě, zapsal si šestý bod ve čtvrtém zápase, celkově jich posbíral už čtrnáct.

„V poslední době hraje úžasné,“ chválí ho spoluhráč a konkurent z obrany Moritz Seider.

Jako by si Hronek vzpomněl na zkrácenou sezonu 2020/21, ve které vyhrál kanadské bodování týmu. „Je stejně dobrý, jak špatné jsou jeho vousy,“ píše o něm fanouškovský server Winging it in Mocktown.

To sám Hronek důvod pro zlepšení zprvu nenašel.

„Já vlastně ani nevím, čím to je. Ale hrajeme lépe, takže je to rozhodně týmová práce,“ odvětil skromně na otázku reportéra po zápase.

Detroit se ze čtyřzápasového tripu vrací s pěti body a dvěma výhrami. „S čímž můžeme být spokojení, bereme to jako výhru,“ shoduje se Hronek s trenérem Derekem Lalondem.

Nejen v hokeji se Hronkovi daří, spoluhráči dokáží ocenit i další jeho přednosti. Konkrétně ty fotbalové. Se začínajícím šampionátem v Kataru někteří hráči Red Wings odpovídali na dotazy The Athletic týkající se dovedností s míčem.

Filip Hronek v dresu Detroitu

A právě Hronkovo jméno se často vyskytovalo v odpovědích na otázku, kdo z kabiny ovládá kulatou věc ze všech nejlépe.

„Hronek je dobrý. Bylo by to těsné, ale asi bych řekl Filipa,“ řekl Lucas Raymond. „Lucas se s míčem narodil, celkově hlavně kluci z Evropy jsou ve fotbale nejlepší. Kromě něj ještě Dominik Kubalík a Filip Hronek,“ souhlasil Gustav Lindström.

I přesto, že si Hronek s Kubalíkem rozumí s míčem, jejich doménou zůstává hokej. A ten jim jde skvěle. I díky české stopě může Detroit po letech zabojovat o účast v play off.