Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chytil si při pádu na mantinel poranil rameno. Přijde o start sezony

Autor: ,
  10:25
Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu. | foto: AP

Útočník Filip Chytil na tréninku Vancouveru.
Renars Krastenbergs z Lotyšska ve velké šanci.Jeho střelu však chytil Atte...
Filip Chytil se natahuje po kotouči.
Filip Chytil (72) z Vancouver Canucks u puku v zápase s Anaheim Ducks, stíhá ho...
15 fotografií
Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na marodce a přijde příští týden o začátek sezony NHL. Generální manažer Canucks Ryan Johnson kanadským médiím řekl, že problémy by měly být svalového charakteru.

Lékaři budou zdravotní stav sedmadvacetiletého Chytila, jehož kariéru poznamenaly otřesy mozku, hodnotit v týdenních intervalech.

Chytilova další smůla. Narazil do sudího a nedohrál zápas, na vyšetření se čeká

Rodák z Kroměříže nedohrál čtvrteční přípravný duel proti Edmontonu poté, co zavadil o brusli rozhodčího, ztratil rovnováhu a tvrdě narazil na mantinel.

„I když to vypadalo hrozivě, protože dopadl přímo na rameno, jedná se spíš o natažený sval,“ řekl Johnson.

Zdravotní problémy Chytilovu kariéru výrazně ovlivnily. Kvůli otřesům mozku, migrénám a zraněním v horní části těla v posledních třech sezonách odehrál jen 78 zápasů, v té minulé za Canucks pouhých dvanáct. V únoru ho potkala další pauza poté, co ho do obličeje zasáhl při tréninku puk. V NHL debutoval před devíti lety.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Slavia vs. TřebíčHokej - 6. kolo - 26. 9. 2026:Slavia vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
26. 9. 15:00
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.96
Frýdek-M. vs. Pardubice BHokej - 6. kolo - 26. 9. 2026:Frýdek-M. vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:00
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.61
Přerov vs. LitoměřiceHokej - 6. kolo - 26. 9. 2026:Přerov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:00
  • 2.10
  • 4.10
  • 2.81
Tábor vs. KolínHokej - 6. kolo - 26. 9. 2026:Tábor vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:00
  • 2.20
  • 4.00
  • 2.69
Vsetín vs. SokolovHokej - 6. kolo - 26. 9. 2026:Vsetín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:00
  • 1.60
  • 4.41
  • 4.50
Chomutov vs. HavířovHokej - 6. kolo - 26. 9. 2026:Chomutov vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta padla v Kladně, Třinec zvládl velkou přestřelku s Brnem. Poprvé slaví i Dynamo

Kladno, 18. 9. 2026. Rytíři Kladno - Sparta Praha, 2. kolo hokejové extraligy....

Pátek přinesl druhé kolo hokejové extraligy. První zápas obstarali hráči Třince a Komety. Jedenáctigólovou přestřelku zvládli lépe Oceláři, Brno tak dál čeká na první výhru v nové sezoně. Sparta...

OBRAZEM: Šťastný slaví 70. S bratry složil úderné trio, emigroval, pak zářil v Kanadě

Hokejista Peter Šťastný strávil v Quebeku deset sezon.

Patří mezi výjimečné osobnosti československého hokeje. Pro svou rodnou zemi získal dva tituly mistra světa, poté však emigroval a oblékl i dres Kanady. Legendární útočník Peter Šťastný slaví 70....

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Chytil si při pádu na mantinel poranil rameno. Přijde o start sezony

Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.

Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je s poraněným ramenem z přípravy na marodce a přijde příští týden o začátek sezony NHL. Generální manažer Canucks Ryan Johnson kanadským médiím řekl, že...

26. září 2026  10:25

Zacha dvakrát asistoval, Pastrňák s Faksou se zapsali mezi střelce

David Pastrňák slaví s lavičkou Bostonu trefu do brány Washingtonu.

Čeští hokejoví útočníci David Pastrňák (1+0) a Pavel Zacha (0+2) bodovali za Boston v přípravném zápase před startem NHL na ledě Washingtonu. Výhru 3:2 po prodloužení ale nakonec slavili domácí...

26. září 2026  6:49,  aktualizováno  7:38

Řepík o svých 400 bodech: Už jsem starý! Augusta? Je lidský, ale umí i přitvrdit

Verva Litvínov - Sparta Praha, hokejová extraliga. Sparta slaví první gól,...

Je mu už 37 let, ale snad nestárne. Sparťanský hokejový srdcař Michal Řepík se pod páteční vítězství v Litvínově 4:1 podepsal dvěma góly a zlomil tím i hranici 400 kanadských bodů v extralize. Víc...

26. září 2026

Souboj proti bývalým týmům ovládli hráči Brna. Kunc: Jsme vděční, že tu nezapomněli

Jakub Kos v dresu Olomouce před bránou Komety.

Ještě nedávno bojovali v barvách svého pátečního soupeře. Bývalí hráči hokejové Olomouce Michal Kunc a Silvester Kusko se poprvé po letním přestupu představili na ledě Hanáků, ovšem už v dresu...

25. září 2026  22:30

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

25. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:33

Kovařčík po otřesu mozku přispěl k demolici: Hlavně, že jsem nepřinesl smůlu

Útočník třineckých Ocelářů Libor Hudáček dává šestý gól svého mužstva, což za...

Poprvé po otřesu mozku, kvůli němuž nedohrál přípravný duel v Brně, naskočil útočník Michal Kovařčík do extraligy. A jedním gólem a asistencí ve čtvrtém kole přispěl k drtivé výhře nad Vítkovicemi...

25. září 2026  21:29

Vyndej si dres, nebo jdeš ven. NHL opět zpřísňuje pravidlo, které vytáčelo i hvězdy

Trevor Zegras z Philadelphie s pukem před J.T. Milllerem z New York Rangers

Před sezonou vzkázali: „Dávejte si pozor, budeme to přísněji trestat!“ NHL znovu po letech nabyla dojmu, že hokejisté neberou pravidlo o výstroji dostatečně vážně. Už v přípravě se slova rozhodla...

25. září 2026  14:51

Chytilova další smůla. Narazil do sudího a nedohrál zápas, na vyšetření se čeká

Útočník Filip Chytil na tréninku Vancouveru.

To už snad ani není možné, říkají si zřejmě hokejoví fanoušci. Řeč je o smůle Filipa Chytila, jenž se v nočním přípravném utkání Vancouveru s Edmontonem (1:2) střetl s rozhodčím, ramenem a hlavou...

25. září 2026  11:19

Hračička Šalé zjistil, že svou hrou do NHL neprorazí: Vím, že ji musím překopat!

Eduard Šalé ze Seattlu spěchá za pukem během přípravného utkání proti...

Vynikal mezi vrstevníky na juniorských šampionátech. Do NHL ho Seattle draftoval už v prvním kole. Jenže ani po třech letech se v nejlepší hokejové soutěži na planetě ani nesklouzl. Zručný útočník...

25. září 2026

Hertl s Kulichem slavili v přípravě gól, San Jose rozneslo Anaheim deseti zásahy

Jiří Kulich slaví branku se spoluhráčem Zachem Metsou.

Ve čtvrtečních jedenácti přípravných zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Mezi střelce se zapsali Jiří Kulich z Buffala s Tomášem Hertlem z Vegas. Asistence sbírali beci Radim Mrtka, Mikuláš...

25. září 2026  6:47,  aktualizováno  8:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Máme pět lajn, na tréninku je to znát. Konkurence je větší, připouští Měchura

Adam Měchura s pukem v útočném pásmu v šestém čtvrtfinále, brání ho sparťan...

Dva dobře rozehrané zápasy, jenže z moravské mise v Olomouci a Třinci hokejisté Plzně nakonec vydolovali jediný bod. V pátek venkovní trilogii završí v Kladně, na ledě dosud neporaženého týmu...

25. září 2026  7:35

Češi na hraně, v NHL dál vyklízejí pozice. V čem je Jiříčkova poslední šance nejlepší?

Premium
David Jiříček z Philadelphia Flyers při akci během předsezónního zápasu mezi...

Sám říká, že zase stojí na začátku. Nový tým, noví spoluhráči, nová šance. V NHL nikoliv druhá, ale už třetí. A zároveň poslední? Může to tak být. Nejen v případě Davida Jiříčka, který se pokusí...

25. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde