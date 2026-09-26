Chytil si při pádu na mantinel poranil rameno. Přijde o start sezony

Lékaři budou zdravotní stav sedmadvacetiletého Chytila, jehož kariéru poznamenaly otřesy mozku, hodnotit v týdenních intervalech.
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Chytilova další smůla. Narazil do sudího a nedohrál zápas, na vyšetření se čeká
Rodák z Kroměříže nedohrál čtvrteční přípravný duel proti Edmontonu poté, co zavadil o brusli rozhodčího, ztratil rovnováhu a tvrdě narazil na mantinel.
„I když to vypadalo hrozivě, protože dopadl přímo na rameno, jedná se spíš o natažený sval,“ řekl Johnson.
Zdravotní problémy Chytilovu kariéru výrazně ovlivnily. Kvůli otřesům mozku, migrénám a zraněním v horní části těla v posledních třech sezonách odehrál jen 78 zápasů, v té minulé za Canucks pouhých dvanáct. V únoru ho potkala další pauza poté, co ho do obličeje zasáhl při tréninku puk. V NHL debutoval před devíti lety.