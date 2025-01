Chytil měl namířeno pryč z New Yorku. Dohoda byla blízko, výměna se zadrhla

Z informací přišel v pondělí renomovaný web The Athletic, podle níž měl být pětadvacetiletý centr součástí balíčku, který chtěli Rangers obětovat za příchod J.T. Millera.

Společně s pětadvacetiletým odchovancem Zlína se měl na oplátku do Vancouveru přesunout obránce Ryan Lindgren a výběry v draftu včetně prvního kola.

Právě zde podle zdrojů ze zámoří jednání ztroskotala. „Šlo o zásadní překážku, z obou stran panovala neshoda ohledně ochrany té nejvyšší volby,“ píše The Athletic.

Chytil absolvuje v New Yorku už osmou sezonu.

Ač přišel v roce 2017 na draftu na řadu v prvním kole (21. místo), po přesunu do NHL rychle zapadl do role řadového hráče, ze které se zatím nedokázal vymanit.

Doplácí na velkou konkurenci v útoku, přednost dostávají zvučnější jména. Střídá lepší období s horšími, jeho dva roky staré maximum v základní části čítá pětačtyřicet bodů (22+23).

Filip Chytil (72) z New York Rangers střílí na bránu Florida Panthers kolem Adama Boqvista (34).

Navíc se neustále musel prát se zraněními. Předchozí ročník kvůli opakujícím se otřesům mozku nejprve předčasně uzavřel, nakonec se stihl vrátit alespoň na šestnáct zápasů.

„Byly to nejtěžší tři měsíce mého života, nebylo to snadné pro mou rodinu, moje nejbližší a samozřejmě ani pro celou organizaci. Musíme ale v těchto těžkých chvílích zůstat pozitivní a myslet na to, co je před námi,“ napsal tehdy na Instagram.

Rangers zůstávají v aktuální sezoně výrazně za očekáváním. Před rokem překonali klubový rekord v počtu bodů (114) a získali Presidents’ Trophy pro vítěze základní části, teď se krčí mimo pozice zajišťující play off.

Mezi hráči a vedením se údajně nakupily neshody, nekompromisní generální manažer Chris Drury už stihl vyměnit kapitána Jacoba Troubu i bývalou dvojku draftu Kaapa Kakka.

Dal jasně najevo, že pakovat se mohou i další členové zkušeného jádra kabiny, blízko k odchodu měli v uplynulých týdnech Chris Kreider nebo Mika Zibanejad.

Harmonická atmosféra nepanuje ani ve Vancouveru. Vedení zvažuje stěhování Millera či Eliase Petterssona, dvou ofenzivních tahounů, kteří mezi sebou údajně mají spory.

„Vy jste to vytvořili, ale zbytečně plýtváte časem. Píšete o něčem, co pro nás vůbec není téma. Pokud vám to udělá radost, můžu pro něj dojít a rozhovor uděláme ve dvou,“ zpražil nedávno novináře americký útočník.

Vše nasvědčuje tomu, že jeho odchod se před březnovou uzávěrkou přestupů uskuteční, naopak o pět let mladší švédský centr v Kanadě zřejmě setrvá.

A jak to dopadne s Chytilem? Ač má platnou smlouvu až do roku 2027, vzhledem k dění v táboře Rangers si nemůže být ničím jistý. Změna prostředí by mu ale mohla prospět.