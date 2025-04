Lapálie nekončí. Chytil po otřesu mozku do sezony už možná nezasáhne

Pětadvacetiletý český hokejista nehraje od 15. března, kdy ho u mantinelu zasáhl Jason Dickinson z Chicaga. Bývalý útočník New York Rangers, odkud do Vancouveru přišel začátkem ledna, nemá potíže s otřesem mozku poprvé. Přišel kvůli nim už o závěr minulé sezony.

„Nedávno už bruslil a cítil se dobře, ale druhý den už to dobré nebylo,“ řekl Tocchet. „A jestli si ještě v sezoně zahraje? Budu upřímný a řeknu, že okolnosti jsou proti němu. Navíc je jasné, že za současné situace ho prostě ani nemůžeme nechat hrát,“ dodal.

O tom, jak další otřes mozku ohrozí budoucí Chytilovu kariéru, nechtěl Tocchet spekulovat. „Říkal, že je to jiné než ten poslední. Špatné dny nejsou tak hrozné, což je dobře. Navíc má čtyři, pět měsíců na to, dát do pořádku. Takže kdoví? Musíme to brát pozitivně a jít den po dni,“ prohlásil.