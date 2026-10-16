Chytilův další návrat. Zažehná už smůlu? S ním jsme silnější, zní z Vancouveru

Porážka 2:3 v prodloužení českého útočníka zamrzela, zvlášť proto, že Vancouver dlouho držel dvoubrankový náskok. Výsledku ale možná tentokrát nepřikládal tak velkou váhu jako obvykle.
Také asistence na přesný zásah Eliase Petterssona, která mu přiskočila do statistik, představovala spíš dílčí pozitivní bonus. Hlavní byl především jeho návrat.
„Je skvělé, že ho opět máme mezi námi. Chyběl nám, je to šikovný hokejista, s ním zpátky v sestavě jsme o dost silnější,“ ocenil švédský bek.
Chytilova asistence v utkání s Floridou:
ON A PLATTER. 🍽️ Perfect pass from Chytil to D-Petey! https://t.co/2PQ42D2Dik— Vancouver Canucks (@Canucks) October 15, 2026
Vyzdvihl i spoluhráčovu bekhendovou přihrávku z rohu kluziště, díky níž měl v osmnácté minutě v zakončení výrazně usnadněnou práci: „Udělal to výborně! Já už se jen snažil trefit branku.“
Chytil nastoupil na centru třetí formace mezi americkými křídly Brockem Boeserem a Paulem Cotterem. Na ledě strávil osmnáct a půl minuty, v NHL bodoval přesně po roce.
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Některým zámořským fanouškům už se mohl vytratit z povědomí. Vždyť uplynulý ročník se ho takřka netýkal, vinou zdravotních potíží stihl odehrát jen dvanáct utkání.
Po ostrém hitu vyhlášeného bombarďáka Wilsona z Washingtonu absentoval od října do ledna. A když na začátku února schytal na tréninku nepříjemnou ránu pukem do hlavy, sezona pro něj skončila.
Manny Malhotra, nový kouč Canucks, před zápasem s Floridou označil zapojení českého centra do sestavy za vítanou vzpruhu. „Každý hráč, který se vrací po zranění, je hladový,“ vysvětloval.
U Chytila to platí dvojnásob. Letní tréninkové dávky si náramně pochvaloval. Cítil, že je zase stoprocentně fit. Neskrýval natěšenost, odhodlání se předvést.
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O to větší frustraci musel prožívat, když hned v první třetině úvodního přípravného duelu po kontaktu s rozhodčím nekontrolovaně vletěl do mantinelu a poranil si rameno.
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Opět udělal tlustou čáru, začal znova. „Už je to dlouho, co jsem naposledy hrál ostrý zápas. Strašně se těším,“ popisoval nadšeně.
A i když třeba na vhazování zaostával (41 %), zanechal slušný dojem. „Není snadné naskočit po tak dlouhé době, ale poradil si s tím výborně. Bude potřebovat čas, aby se dostal do optimálního rozpoložení, ale potěšil nás,“ hodnotil Malhotra.
Vancouver ztratil nadějně rozjetý duel na Floridě až v závěru.
Brady Tkachuk třináct vteřin před koncem základní hrací doby srovnal na 2:2, v prodloužení dokonal obrat a zkompletoval hattrick. Mimochodem už druhý v řadě.
„S výjimkou posledních deseti minut jsme podali komplexní výkon. Ustáli jsme úvodní tlak, proměnili jsme šance, bohužel to stačilo jen na bod. Ale cítím, že jako tým rosteme a zlepšujeme se,“ těšilo Malhotru.
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V devíti úvodních duelech napočítal už sedmou porážku. Velká očekávání ale na jeho mužstvo, v minulém ročníku suverénně nejhorší z celé NHL, nedoléhají ani tentokrát.
Canucks by se zase měli pohybovat na chvostu NHL, postupně přetvářet kádr a hledět především dopředu. To samé platí i pro Chytila.
„Začátek sezony nám vyšel jen částečně. V některých pasážích dokážeme hrát tak, jak chceme, ale pořád toho musíme spoustu zlepšit. Já se budu snažit předvádět svůj hokej,“ poznamenal český útočník.
Potřebuje pravidelně nastupovat, upevňovat si pozici. A doufat, že smůla se mu už bude vyhýbat velkým obloukem.