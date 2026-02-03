Trápení pokračuje, Chytil znovu nedohrál Zranění hlavy? Snad ne, doufá trenér

Chytil nastoupil ve druhé formaci s českým parťákem Davidem Kämpfem, oproti předchozím utkáním ale jeho čas na ledě výrazně poklesl.
Šestadvacetiletý forvard totiž zvládl pouze sedm a půl minuty za necelé dvě třetiny, jeho poslední střídání skončilo v čase 36:05. Během něj nebylo patrné, co Chytila trápilo, pouze se v závěru pohyboval pomaleji.
A přihlížel, jak JJ Peterka zvyšuje už na 5:1 pro Utah. Šlo o třetí inkasovaný gól, u kterého se rodák z Kroměříže nachomýtl.
Ve druhé přestávce pak Vancouver na sociálních sítích vydal krátkou zprávu, že Chytil už do závěrečného dějství nezasáhne.
Situaci po zápase alespoň trochu přiblížil trenér Adam Foote: „Právě mi řekli, že si něco natáhl. Budeme to vyhodnocovat, za pár hodin bychom měli vědět více.“
Vzhledem k otřesu mozku, který utrpěl v říjnu po srážce s Tomem Wilsonem z Washingtonu, a kvůli kterému tak vynechal v sezoně více než tři měsíce, padl dotaz právě i zranění související s hlavou.
„Doufám, že ne,“ odvětil stručně Foote.
Hovornější už byl k výkonu svých svěřenců. „Musí to být lepší. Dělali jsme laciné chyby, které vedly k inkasovaným brankám. Všechno to začalo prvními třemi góly,“ zmínil čtyřiapadesátiletý kouč.
A trochu tak poukázal i na Chytila, který se přimotal ke druhé trefě Utahu. Nejprve prohrál buly s Nickem Schmaltzem, poté se od něj vzdálil a americkému útočníkovi dovolil podruhé skórovat.
Možná i kvůli dlouhé pauze nejsou Chytilovy výkony optimální, ve zmíněných šesti zápasech nezapsal jediný bod, zato ve statistice +/- jich nasbíral hned sedm záporných.
Nedaří se ale ostatně celému týmu, Canucks jsou nejhorším celkem napříč NHL. A kromě výsledků jim starosti opakovaně přidělává i Chytilův zdravotní stav.