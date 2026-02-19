Šestadvacetiletý Chytil hrál v NHL naposledy začátkem února na ledě Utahu, z něhož předčasně odstoupil kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu problému.
Trápení pokračuje, Chytil znovu nedohrál. Zranění hlavy? Snad ne, doufá trenér
Poslední zápas kanadského celku před olympijskou přestávkou pak vynechal kvůli potížím s migrénami. V úterý byl na prvním tréninku Canucks po olympijské pauze s týmem zpátky na ledě, zatím v bezkontaktním dresu.
Mrázkovi skončila sezona
Ve středu ale trénink nedokončil, když ho zasáhl kotouč, který měl vypálit kanonýr Brock Boeser.
„Puk se nejprve zvedl o něčí brusli a pak se odrazil od mantinelu, tak snad se tím trochu zpomalil. Nevím, zda šel potom ještě přes hledí jeho helmy, nebo rovnou pod něj, ale teprve uvidíme, jak to s ním vypadá,“ uvedl Foote.
Chytil se přitom vrátil 23. ledna do hry po více než třech měsících. Rodák z Kroměříže nastoupil předtím naposledy v druhé polovině října proti Washingtonu, kdy ho srazil útočník soupeře Tom Wilson.
Účastník tří světových šampionátů nakonec vynechal kvůli dalšímu otřesu mozku, které jeho kariéru v NHL zbrzdily už několikrát, 44 zápasů. Před zraněním vstřelil Chytil v šesti zápasech tři góly, od návratu do sestavy nebodoval.
Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem
Právě kvůli dlouhé zdravotní pauze a nejistému termínu návratu ho nezařadil kouč české reprezentace Radim Rulík do nominace na olympijský turnaj v Miláně.