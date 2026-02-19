Premium

Další smůla pro Chytila, při tréninku ho do tváře trefil puk. Mrázkovi skončila sezona

  11:14
Útočník Filip Chytil po zdravotní pauze nechyběl na středečním tréninku hokejistů Vancouveru, musel ale předčasně z ledu poté, co ho zasáhl do tváře odražený kotouč. Kouč Adam Foote v rozhovoru pro klubový web uvedl, že českého centra čeká rentgenové vyšetření, jež upřesní rozsah zranění.
Filip Chytil během rozbruslení před utkáním Vancouveru s New Jersey.

Filip Chytil během rozbruslení před utkáním Vancouveru s New Jersey. | foto: Bob FridAP

Filip Chytil se natahuje po kotouči.
Filip Chytil (72) z Vancouver Canucks u puku v zápase s Anaheim Ducks, stíhá ho...
Filip Chytil z Vancouver Canucks se snaží zpomalit Sidneyho Crosbyho z...
Filip Chytil (vpravo) z Vancouveru v utkání proti New Jersey.
Šestadvacetiletý Chytil hrál v NHL naposledy začátkem února na ledě Utahu, z něhož předčasně odstoupil kvůli blíže nespecifikovanému zdravotnímu problému.

Trápení pokračuje, Chytil znovu nedohrál. Zranění hlavy? Snad ne, doufá trenér

Poslední zápas kanadského celku před olympijskou přestávkou pak vynechal kvůli potížím s migrénami. V úterý byl na prvním tréninku Canucks po olympijské pauze s týmem zpátky na ledě, zatím v bezkontaktním dresu.

Mrázkovi skončila sezona

Petr Mrázek v bráně Anaheim Ducks

Českému hokejovému brankáři Petru Mrázkovi skončila v NHL předčasně sezona. Čtyřiatřicetiletý gólman Anaheimu, kde jako jednička působí Lukáš Dostál, podstoupil v úterý operaci kyčle a bude delší dobu mimo hru.

Ve středu ale trénink nedokončil, když ho zasáhl kotouč, který měl vypálit kanonýr Brock Boeser.

„Puk se nejprve zvedl o něčí brusli a pak se odrazil od mantinelu, tak snad se tím trochu zpomalil. Nevím, zda šel potom ještě přes hledí jeho helmy, nebo rovnou pod něj, ale teprve uvidíme, jak to s ním vypadá,“ uvedl Foote.

Chytil se přitom vrátil 23. ledna do hry po více než třech měsících. Rodák z Kroměříže nastoupil předtím naposledy v druhé polovině října proti Washingtonu, kdy ho srazil útočník soupeře Tom Wilson.

Účastník tří světových šampionátů nakonec vynechal kvůli dalšímu otřesu mozku, které jeho kariéru v NHL zbrzdily už několikrát, 44 zápasů. Před zraněním vstřelil Chytil v šesti zápasech tři góly, od návratu do sestavy nebodoval.

Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Právě kvůli dlouhé zdravotní pauze a nejistému termínu návratu ho nezařadil kouč české reprezentace Radim Rulík do nominace na olympijský turnaj v Miláně.

