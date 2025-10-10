Premium

Dej si pozor na otřes mozku. Chytil zářil ve Vancouveru a slyšel: Máš ofenzivní jiskru

Autor:
  12:46
Cítil se dobře, pochvaloval si letní přípravu, během níž se o sebe pečlivě staral. A hned na startu sezony viděl, že se mu úsilí vyplatilo. Český útočník Filip Chytil dvěma góly režíroval výhru Vancouveru nad Calgary 5:1. „Ale pořád mám co zlepšovat,“ říkal po zápase pokorně.

Především kvůli zdravotním patáliím, které se ho v posledních letech neskonale drží. Často šlo o problémy s hlavou, naposledy se léčil po otřesu mozku, který mu v březnu předčasně ukončil předchozí sezonu.

Ví, že musí být opatrný. Nechodit bezhlavě do ostrých soubojů, snažit se vyhýbat situacím, po kterých v minulosti za pomoci kustodů a lékařů mizel v kabině.

Ale vše samozřejmě jen do určité míry, případný přehnaný strach by se následně promítl i do výkonů.

Chytil slavil dva góly, Dobeš zářil v bráně. Další Češi v NHL asistovali

Což ale nebyl případ prvního utkání sezony. Chytil působil živě, dravě, držel se na puku a přispěl i gólově.

Poprvé ve 43. minutě, kdy se silově prodral do mezikruží a se štěstím nadvakrát překonal brankáře Wolfa.

Podruhé pak o šest minut později, kdy ho obránci Calgary nechali samotného ve středním pásmu a v samostatném úniku navýšil už na 3:0.

„V tu chvíli prostě jedete na branku a snažíte se moc nepřemýšlet. Byl jsem v rychlosti, tak jsem pokračoval v bruslení a Arshdeep (Bains) mě pěkně našel,“ popsal gólovou akci český útočník.

Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.
Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.
Thatcher Demko (35) a Filip Chytil (72) slaví výhru Vancouver Canucks.
Filip Chytil (72) z Vancouver Canucks kontroluje puk, atakuje ho Adam Klapka (43) z Calgary Flames.
5 fotografií

Vůbec poprvé v dresu Vancouveru skóroval dvakrát v jednom zápase. Do klubu přišel v únoru, kdy se stal součástí protihodnoty útočníka J.T. Millera, jenž zamířil opačným směrem do Rangers.

Chytil skóroval za Canucks v minulé sezoně jen dvakrát, než se na dlouho zranil. Teď mu na napodobení tohoto zápisu stačilo jedno střetnutí, dvě pohotové rány.

„Ale byl to jen první zápas. Je ještě spousta věcí, na kterých musím zapracovat. Šťastný z výhry můžu být do půlnoci, ale pak přijde další den, kdy musíme zase tvrdě makat,“ ví Chytil.

Sezona plná otazníků. Zvládne se dát Chytil do kupy a dočká se olympiády?

„Je pro nás důležitým hráčem. A má jakousi ofenzivní jiskru!“ zdůraznil spoluhráč Kiefer Sherwood. „Takže pro nás bude klíčové, aby byl zdravý a pomáhal nám,“ doplnil.

V organizaci si jsou Chytilových vleklých zdravotních strastí vědomi. Aby dokázal týmu pomoct, potřebuje speciální režim. I proto mu v létě věnovali individuální péči

„Snažili jsme se přijít na to, co dělal v minulosti. Jak hrál a co bychom mohli vylepšit, abychom mu na ledě vytvořili více prostoru nebo ho nevystavovali nebezpečným situacím. A s našimi trenéry útočníků odvedl skvělou práci,“ těšilo hlavního kouče Adama Foota.

Thatcher Demko (35) a Filip Chytil (72) slaví výhru Vancouver Canucks.

„Někdy se jako talentovaný hráč snažíte udělat příliš mnoho. A myslím, že si to začíná uvědomovat,“ podotkl.

Vancouver ho potřebuje. Našel mu pozici druhého centra, a když se ofenzivnímu esu Eliasi Petterssonovi zrovna nedaří, právě Chytil by ho měl v ofenzivní produkci nahradit.

„Chci být prostě nejlepší verzí sebe sama, chodit každý den na stadion, pracovat na detailech na ledě a stát se lepším hráčem. A prostor pro zlepšení je stále velký v každém aspektu hry. Proto hokej miluju,“ zakončil kroměřížský rodák.

