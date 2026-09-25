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Chytilova další smůla. Narazil do sudího a nedohrál zápas, na vyšetření se čeká

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  11:19
Útočník Filip Chytil na tréninku Vancouveru.

Útočník Filip Chytil na tréninku Vancouveru. | foto: AP

Filip Chytil se natahuje po kotouči.
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To už snad ani není možné, říkají si zřejmě hokejoví fanoušci. Řeč je o smůle Filipa Chytila, jenž se v nočním přípravném utkání Vancouveru s Edmontonem (1:2) střetl s rozhodčím, ramenem a hlavou narazil do mantinelu a duel nedohrál.

Nešťastný moment nastal ještě v úvodní třetině, český útočník se dral za pukem, jenže pravou bruslí škobrtl o nohu sudího Rileyho Brace a ztratil rovnováhu.

To vše jen kousek před mantinelem, do kterého narazil. Posléze zůstal otřesený na ledové ploše stejně jako zmíněný sudí.

Ten v zápase i nadále pokračoval, zato Chytil se odebral do šatny. Vancouver poté na sociálních sítích vydal stručné stanovisko: „Do utkání se už nevrátí.“

Podívejte se na Chytilův náraz:

Chytil v roli třetího centra odehrál necelých pět minut, během kterých jednou vystřelil na bránu a vyhrál obě vhazování. V dalších zápisech do statistik mu však zabránil smolný náraz.

„Nikdy není příjemné vidět, jak někdo opouští hřiště. Necháváme mu vyšetřit rameno a po vyhodnocení snímků budeme vědět víc,“ uvedl po zápase trenér Manny Malhotra.

Alespoň to může být pozitivní informace, že by nemělo jít o otřes mozku. Takových komplikací si už totiž Chytil „užil“ dost.

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Naposledy s ním laboroval od loňského října do ledna po ostrém hitu od kanadského bombarďáka Toma Wilsona. Se stejným problémem se navíc potýkal i půlrok dříve.

Když už to na začátku letošního roku vypadalo, že by se mohl vrátit, stihl na přelomu ledna a února pouze šest zápasů a závěr sezony se ho už netýkal.

Důvod? Trochu bizarní, opět smolný. Na tréninku ho tehdy trefil puk do tváře, rodákovi z Kroměříže kvůli zlomenině v obličeji skončil ročník, ve kterém dohromady nastoupil pouze do 12 utkání.

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Nyní naskočil do zápasu po necelých osmi měsících, avšak příliš času si v něm neužil. Zatím není jisté, jak vážné komplikace mu náraz způsobí a jak dlouho bude případně absentovat.

Jen pár dní před startem nové sezony nicméně musí řešit další nepříjemnou starost. Přitom na srpnovém kempu s reprezentačními trenéry si pochvaloval, jak dobře se cítí.

Za předchozími problémy udělal tlustou čáru a doufal, že mu zdraví tentokrát vydrží celý rok.

Chytil před sezonou hlásí: Udělal jsem za vším tlustou čáru. Teď se cítím výborně!

„Mám motivaci na sobě každý den pracovat, protože vím, co dokážu, když jsem zdravý. A věřím, že to letos ukážu,“ hlásil před měsícem.

Nyní musí Chytil doufat, že zranění nebude dlouhodobějšího charakteru. A že po delším období bude moct znovu předvést své herní kvality naplno.

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