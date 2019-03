Chytil zůstává mimo sestavu. Přísný kouč vzkazuje: Chceme od něj víc

Jen blázen by čekal, že závratné podzimní tempo vydrží Filipu Chytilovi po celou sezonu. Jenže pozvolný sešup z první útočné formace nabral poněkud větší spád, než by si sám hráč i vedení Rangers představovali.

Poprvé „seděl“ 19letý forvard v polovině února, kdy ho trenér David Quinn vyřadil ze sestavy pro kolísavou výkonnost. Zdá se však, že se koučovi stále nepodařilo vyždímat ze zlínského odchovance větší nasazení.

„Není to tak, že by byl líný a nepracoval naplno. Jen si myslím, že každý mladý hráč by si měl během svého vývoje uvědomit, co doopravdy znamená tvrdá dřina,“ vysvětloval Quinn.

Podruhé pauzíroval Chytil ve čtvrtečním střetnutí s Tampou, jeho návrat do zápasové akce ale zatím zřejmě jen tak nehrozí. „V téhle sezoně vynechal tři zápasy a pár jich ještě přibude. Ale nedělal bych z toho vědu,“ zůstával klidný trenér, kterého výkyvy českého útočníka ani příliš nezaskočily.

„U devatenáctiletého kluka to není nic nenormálního, stejně jako není neobvyklé, že si na pár zápasů odpočine. Jakmile aktuální rozruch pomine a věci se uklidní, vrátí se Filip na takové úrovni, jakou od něj očekáváme,“ přeje si Quinn.

Zužitkuje Chytil lekci na mistrovství světa?

Chytil naposledy bodoval 19. února proti Carolině, z posledního gólu se radoval 6. února v utkání s Bostonem. Ve třech uplynulých duelech, do nichž nastoupil, si připsal vždy po jednom záporném bodu. Čas strávený na ledě se v průměru pohyboval okolo 11 minut.

„Víme moc dobře, co v něm vězí. O svých ofenzivních schopnostech nás přesvědčil už dávno. Ale potřebujeme od něj větší nasazení, nejlépe pravidelně,“ zopakoval své požadavky trenér newyorského celku.

Účastníka loňského mistrovství světa zkouší poslední dobou protáčet v sestavě v rozličných formacích. V posledních duelech se Chytil zabydlel po boku švédského mladíka Liase Anderssona, se kterým se dobře zná z působení na farmě v Hartfordu.

„Jsme velcí kamarádi, navíc je to výborný hokejista, takže je s ním radost hrát,“ pochvaloval si vzájemnou chemii Chytil. V době jeho poslední nepřítomnosti zaskočil na křídle o tři roky starší Brendan Lemieux, syn někdejšího tvrďáka Claudea Lemieuxe.

Postupové příčky pro play off se Rangers vzdalují čím dál víc a o to rozsáhlejší mají prostor pro experimenty v sestavě. Šanci díky tomu dostane český obránce Libor Hájek, kterého Rangers povolali k prvnímu týmu.

To Filipu Chytilovi zatím nezbývá než čekat, jak dlouhá bude lekce trenéra Quinna. Po návratu by z ní ovšem mohl těžit nejen v příští sezoně, ale už i na květnovém světovém šampionátu.