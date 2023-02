Poslední dobou v ní zdvořilý mládenec z moravských Pravčic exceluje, nenarušila to ani nucená přestávka kvůli nedávné All Star Game. Jen šest plejerů v NHL zaznamenali od Nového roku víc gólů než on.

Centr slavných New York Rangers okouzluje dravými výpady, troufalým zakončením nebo gólem přímo z vhazování. „Když vám to padá, nepřemýšlíte. Najednou na ledě děláte všechno automaticky,“ lebedí si Chytil.