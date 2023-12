Chytil odletěl do Česka. V NHL kvůli otřesu mozku nehrál už dva měsíce

Hokejový útočník New York Rangers Filip Chytil se odletěl zotavovat z pravděpodobného otřesu mozku domů do Česka, uvedl to list New York Post. Čtyřiadvacetiletý centr téměř dva měsíce v NHL nehraje a trénuje sám. Podle listu se očekává, že se na led v této sezoně ještě vrátí.