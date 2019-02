Chytil = expert na hezké góly. Obránce byl pomalý, řekl útočník Rangers

Dostal od začátku sezony šanci v NHL, pro lepší navykání ho trenéři z obvyklého postu centra přesunuli na levé křídlo, hraje průměrně čtrnáct minut za večer, momentálně v druhé lajně s Jesperem Fastem a Ryanem Stromem. Chytilův příběh pro českého fanouška není neznámý.

Zpravodajství z NHL Rangers i díky Chytilovi vyhráli 4:3

„Nesmírně si vážím každého gólu, každého střídání, každé vteřinky na ledě,“ říkal v prosinci skromně český útočník v rozhovoru pro MF DNES.

Gólů i bodů v porovnání s nejzářivějšími mladými hvězdami v NHL zatím není tolik. „Tomu klukovi bude dvacet let až v září, myslím, že na to lidi často zapomínají,“ upozorňuje a zároveň chrání českého mladíka trenér Rangers David Quinn.

Navíc sedmnáct bodů je dost na to, abyste si Chytila pravidelně všímali.

Tím spíš, když můžete očekávat, že gól (či asistence), bude patřit k oku lahodícím kouskům. Jako příkladná ukázka poslouží gól proti Chicago Blackhawks v noci ze čtvrtka na pátek.

Trefu na 1:1 z první třetiny popsala oficiální stránka NHL jako Chytilovo „vynikající individuální úsilí“ případně „nádhernou individuální snahu“. Český útočník projel s pukem na holi celé hřiště podél pravého mantinelu, přebruslil obránce Henriho Jokiharjua a zavěsil pod tyčku.

Na gól Chytila proti Chicagu se podívejte ve videu:

“Trenéři mi stále říkají, ať jezdím do šířky (kolem mantinelu, ne přes střed hřiště), abych tím přebruslil obránce a tlačil se do brány. Je to o mně, jak vidím obránce, a tenhle byl pomalejší, tak to vyšlo,“ hodnotil svůj gól 19letý Čech.

Mimochodem tím obráncem byl také 19letý finský talent, kterého Chicago v prosinci uvolnilo na mistrovství světa juniorů, byť patřil k základním kamenům obrany.

A opravdu nejde o ojedinělý úkaz, kdy se Chytilovy body dostanou mezi nejhezčí akce večera, viz tabulka „Momenty Filipa Chytila“. Sérii pěkných momentů načal od prvního utkání nové sezony, tehdy proti Nashvillu vymyslel přesnou nahrávku před bránu do vyložené šance. V listopadu nečekaně překonal Roberta Luonga, střelou přes obránce zařídil vítězství nad Dallasem a proti Ottawě využil přečíslení s Jesperem Fastem.

Situace s Fastem se v prosinci opakovala v opačném pořadí, tentokrát Chytil nahrával. Ukázkově asistoval i proti Arizoně v přesilové hře. Kličkovanou skrz nohy se blýskl těsně před Vánoci.

Minulý víkend nabídl lahůdku pro Ryana Stroma, pro tento gól stále můžete hlasovat v anketě seriálu Hitparáda Čechů v NHL.

„Chytil je speciální talent, opravdu. Sám dokáže tvořit ofenzivní akce, ovládá puk, poslední dobou navíc po puku víc jde, to se mi líbí,“ chválí trenér Quinn.



„Jde o maličkosti, které mi pomáhají v sebevědomí,“ dodává sám útočník.

Situace Rangers v tabulce není ideální (ztráta na play off devět bodů). V rámci přestavby, kterou hokejový klub zahájil minulou sezonu, ovšem nelze moc očekávat, že by fanoušci v New Yorku byli na jaře svědky postupu do bojů o Stanley Cup. Základ mladíků slavní Rangers ovšem mají, v čele s Chytilem.