Šílený rok a půl bez gólu. Zotavený Chytil skóroval a slavil: Cítím se skvěle!

Filip Chytil (72) a Igor Šesťorkin (31) slaví výhru New York Rangers. | foto: Charles LeClaire, Reuters

„Byla to skvělá výhra,“ užíval si Chytil kouzelný večer, ještě ke všemu na ledě soupeře v Pensylvánii.

Zaskvěl se prvním zásahem od loňského 28. března. V polovině klání za stavu 3:0 jeho spoluhráč Will Cuylle zjevně chtěl zakončit individuální akci, při svižném pohybu hokejkou dozadu mu ale ujel kotouč.

Naštěstí pro Rangers ale dorazil přesně k pětadvacetiletému Čechovi, který zamířil s jemnou tečí brankáře Jarryho přesně do vzdálenějšího horního růžku. Parádní trefa!

Podívejte se na první gól Filipa Chytila v nové sezoně NHL:

Během patnácti minut strávených v akci vypálil Chytil ještě čtyřikrát, měl velkou chuť. Ještě aby ne, když dlouho zůstával bez hokeje, v předešlé sezoně nastoupil jen do deseti zápasů, zbylých dvaasedmdesát promeškal, aby se zotavil.

A to už z minimálně čtvrtého otřesu mozku. Strašáka sportovců, hokejistů zejména. K tomu si ještě kroměřížský rodák přivodil v lednu úraz, když se pokoušel o návrat. Byl na odpis. Stačí se podívat do jeho výpisu zranění, na stále nízký věk si toho prožil příliš.

Na jaře pak Chytil sice ještě nastoupil do šesti zápasů play off, viditelně však nebyl stoprocentně připravený. Což se nyní rozhodně říct nedá.

„Cítil jsem se skvěle! Hodně mi i pomohlo, že jsem absolvoval kompletní přípravu,“ poznamenal forvard Rangers pro web NHL.

Během kempu nasbíral pět bodů, zařadil se na pozici třetího centra, do komanda vedle zmíněného Cuylleho ještě se starým známým z původní „Kid Line“ Kaapem Kakkem.

Will Cuylle, Filip Chytil a Kaapo Kakko (zleva) oslavují gól New York Rangers.

„Mám z toho dobrý pocit, dokážeme se vyhovět a víme, co od sebe čekat,“ popisoval Chytil, který si uvědomoval, že jeho lajna měla další šance, které nevyužila. „Budeme pracovat na tom, aby naše spolupráce byla postupně ještě lepší. Věřím tomu, že to klapne. Dobrá zpráva je už to, že jsme si vytvořili řadu velkých příležitostí.“

Navrch si šikovné trio vysloužilo poklonu i od trenéra Petera Lavioletta: „Zahráli velmi dobře a potvrdili velký potenciál. Jsem s nimi spokojený, můžou být opravdu důležitým článkem naší sestavy.“

Vychutná si Chytil nové, o poznání radostnější, období?