Sezona plná otazníků. Zvládne se dát Chytil do kupy a dočká se olympiády?

Ovšem vydrží konečně zdravý?
Bude se mu dařit bodově?
Uvidí ho Češi na olympiádě?
Otázky, na které by se dalo shodně odpovědět.
Těžko říct.
Už v posledních týdnech minulé sezony Chytil chodil na tréninky s týmem, bruslil, chvílemi to vypadalo, že ještě stihne do konce ročníku naskočit. Ale nakonec mu to zdravotní stav neumožnil.
„Doufám, že zůstanu zdravý, protože vím, co dokážu,“ říkal na kempu novinářům ve Vancouveru.
Právě v dresu Canucks by rád poprvé odehrál kompletních 82 kol, což se mu v NHL doposud nepodařilo. Hned ve své druhé sezoně v zámoří se vyšplhal na 75, ovšem třeba předloni naskočil jen do deseti mačů.
Ani po lednovém trejdu z Rangers právě na západ Kanady se mu zranění nevyhnulo, navíc jeho nové angažmá už po čtyřech zápasech přerušil turnaj Four Nations.
„Do té doby to byl ale asi nejlepší hokej, co jsem kdy hrál. Měl jsem úplně čistou hlavu, po pauze jsem s trenéry řešil víc taktiku, začal jsem víc přemýšlet a moje výkony tím trochu utrpěly,“ vzpomněl si na výkony před osudovým hitem od Dickinsona.
Lapálie nekončí. Chytil po otřesu mozku do sezony už možná nezasáhne
„Ani nejbližším někdy nedokážu vysvětlit, co se to děje. Chápu, že někteří mají obavy, ale já znám svoje tělo. Už o tom nepřemýšlím a soustředím se jen na hraní. A snad budu konečně hrát celou sezonu,“ vyhlíží Chytil potenciální počin, který by se v jeho případě dal označit za grandiózní.
Před výměnou strávil v newyorské organizaci sedm a půl roku, pohyboval se mezi druhou a třetí lajnou. Právě na pozici centra číslo dva by se chtěl usadit i ve Vancouveru, byť na takto konkrétní cíl zatím nemyslí.
POHLED: Chytil jako chatrná záplata. Trejdem ke Canucks ale získá novou šanci
Ví, že prioritu musí mít úplně jinde. Vyhnout se marodce. Proto se od května pilně zoceluje, cítí se dobře.
„Snažím se pořád pracovat, dělat všechno stejně, chodit s úsměvem na tváři. A rozhodně budu tvrdě makat,“ hlásí na začátku předsezonního kempu.
Není to tak, že by v případě další patálie přišel natrvalo o místo v NHL. Ale dostat se do formy a mít stálou pozici v týmu, ideálně třeba ve zmiňovaném druhém útoku, by mu náramně pomohlo i s výhledem na případnou nominaci na olympijské hry v Itálii.
Kouč Radim Rulík jej sice nezařadil do první šestice vyvolených, ale pokud by se dostal třeba na padesátibodovou hranici, čímž by si vylepšil své maximum, těžko by ho mohl přehlížet.
Ale o tom se bude finálně rozhodovat až v novém roce, teď se soustředí na start NHL. Zranění ho naučila nebrat nic na lehkou váhu, zároveň působí nesmírně hladově po konečně klidné a úspěšné sezoně.
Navíc je Chytil stále mladý, svůj potenciál ještě zdaleka nenaplnil, na začátku srpna oslavil teprve 26. narozeniny.
A je asi jasné, co si přál ze všeho nejvíc...