Chytil je připravený, v noci by měl po třech měsících nastoupit za Vancouver

„Všechno šlo dobře, takže bude hrát. Pokud se tedy ještě něco nezmění, i když to neočekávám, ale nikdy nevíte... Jistotu budeme mít asi až v pátek dopoledne, každopádně to vypadá slibně,“ řekl Foote.
Šestadvacetiletý rodák z Kroměříže nastoupil naposledy v druhé polovině října proti Washingtonu. Poté, co ho srazil útočník Capitals Tom Wilson, museli otřesenému Chytilovi pomoci z ledu spoluhráči a do zápasu už se nevrátil.
Účastník tří světových šampionátů nakonec vynechal kvůli dalšímu otřesu mozku, které jeho kariéru v NHL zbrzdily už několikrát, 44 zápasů. Na kontě má v sezoně jen šest startů, během nichž třikrát skóroval.
Canucks jsou aktuálně nejhorším týmem NHL, když za 50 zápasů uhráli jen 39 bodů a mají velkou ztrátu na postupové pozice do play off. Ve středu utnuli vítězstvím 4:3 nad Washingtonem sérii 11 proher, během níž si připsali pouhé dva body.
„Vím, že Chytil odehrál jen nějakých šest zápasů, ale měl velmi povedený vstup do sezony. Umí hrát ve velké rychlosti a přesně to potřebujeme. Na pozici středního útočníka nám moc pomůže. Samozřejmě je to už nějaká doba, co hrál naposledy, musí se do toho dostat. Uvidíme, jak to půjde,“ uvedl Foote.
Chytil, jenž přišel do Vancouveru v minulé sezoně z New York Rangers, nastoupil v základní části NHL do 399 zápasů a připsal si 173 bodů díky 80 gólům a 93 asistencím. V play off přidal za 36 startů osm branek a pět nahrávek.
Právě kvůli dlouhé zdravotní pauze a nejistému termínu návratu nezařadil kouč české reprezentace Radim Rulík Chytila do nominace na olympijský turnaj v Miláně. „Pro nás je to varianta, jen pokud by z toho výběru někdo vypadl,“ uvedl Rulík 6. ledna na nominační tiskové konferenci.
Chytil si po nedělním tréninku Canucks postěžoval zámořským novinářům, že ho kouč nekontaktoval napřímo a komunikoval jen s jeho agentem, kvůli čemuž měl pak mít zkreslené informace. „Trenér na tiskové konferenci řekl některé věci, které nebyly pravda a byly trochu vymyšlené,“ řekl Chytil.
„Vystavilo mě to do špatné psychické situace, i celou mou rodinu. Takže z toho nejsem nadšený. Teď se ale soustředím hlavně na své zotavení a Canucks, když olympiáda nedopadla. Chci se brzy vrátit a hrát co nejlépe,“ prohlásil Chytil.