Chytil je připravený, v noci by měl po třech měsících nastoupit za Vancouver

  11:59
Hokejový útočník Filip Chytil se má již v nejbližším utkání Vancouveru, které odehrají Canucks v noci na sobotu SEČ doma proti New Jersey, vrátit do sestavy. Po čtvrtečním tréninku o tom informoval zámořské novináře hlavní kouč kanadského týmu Adam Foote.
Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.

Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól. | foto: DARRYL DYCKAP

Otřesený Filip Chytil z Vancouveru se těžce sbírá z ledu.
Vancouverský útočník Filip Chytil (vlevo) a Tom Wilson z Washingtonu
Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.
Filip Chytil slaví branku proti Dallasu.


„Všechno šlo dobře, takže bude hrát. Pokud se tedy ještě něco nezmění, i když to neočekávám, ale nikdy nevíte... Jistotu budeme mít asi až v pátek dopoledne, každopádně to vypadá slibně,“ řekl Foote.

Šestadvacetiletý rodák z Kroměříže nastoupil naposledy v druhé polovině října proti Washingtonu. Poté, co ho srazil útočník Capitals Tom Wilson, museli otřesenému Chytilovi pomoci z ledu spoluhráči a do zápasu už se nevrátil.

Účastník tří světových šampionátů nakonec vynechal kvůli dalšímu otřesu mozku, které jeho kariéru v NHL zbrzdily už několikrát, 44 zápasů. Na kontě má v sezoně jen šest startů, během nichž třikrát skóroval.

POHLED: Chytil versus Rulík? Další příklad, jak reprezentační komunikace vázne

Canucks jsou aktuálně nejhorším týmem NHL, když za 50 zápasů uhráli jen 39 bodů a mají velkou ztrátu na postupové pozice do play off. Ve středu utnuli vítězstvím 4:3 nad Washingtonem sérii 11 proher, během níž si připsali pouhé dva body.

„Vím, že Chytil odehrál jen nějakých šest zápasů, ale měl velmi povedený vstup do sezony. Umí hrát ve velké rychlosti a přesně to potřebujeme. Na pozici středního útočníka nám moc pomůže. Samozřejmě je to už nějaká doba, co hrál naposledy, musí se do toho dostat. Uvidíme, jak to půjde,“ uvedl Foote.

Otřesený Filip Chytil se těžce sbírá z ledu.

Chytil, jenž přišel do Vancouveru v minulé sezoně z New York Rangers, nastoupil v základní části NHL do 399 zápasů a připsal si 173 bodů díky 80 gólům a 93 asistencím. V play off přidal za 36 startů osm branek a pět nahrávek.

Právě kvůli dlouhé zdravotní pauze a nejistému termínu návratu nezařadil kouč české reprezentace Radim Rulík Chytila do nominace na olympijský turnaj v Miláně. „Pro nás je to varianta, jen pokud by z toho výběru někdo vypadl,“ uvedl Rulík 6. ledna na nominační tiskové konferenci.

Chytil si po nedělním tréninku Canucks postěžoval zámořským novinářům, že ho kouč nekontaktoval napřímo a komunikoval jen s jeho agentem, kvůli čemuž měl pak mít zkreslené informace. „Trenér na tiskové konferenci řekl některé věci, které nebyly pravda a byly trochu vymyšlené,“ řekl Chytil.

Chytil: Rulík mi ublížil, neřekl pravdu a ani nezavolal. Šlégr reaguje: Je to nešťastné

„Vystavilo mě to do špatné psychické situace, i celou mou rodinu. Takže z toho nejsem nadšený. Teď se ale soustředím hlavně na své zotavení a Canucks, když olympiáda nedopadla. Chci se brzy vrátit a hrát co nejlépe,“ prohlásil Chytil.

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

Chytil je připravený, v noci by měl po třech měsících nastoupit za Vancouver

Filip Chytil z Vancouver Canucks slaví gól.

Hokejový útočník Filip Chytil se má již v nejbližším utkání Vancouveru, které odehrají Canucks v noci na sobotu SEČ doma proti New Jersey, vrátit do sestavy. Po čtvrtečním tréninku o tom informoval...

23. ledna 2026  11:59

Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci

Steve Moses po přestupu do Hradce Králové.

V obou zápasech ho byl plný led a ten druhý svým gólem rozhodl. Že se tak stalo střelou až v samostatných nájezdech, vlastně jenom potvrdilo, že vstup do hradeckého angažmá se útočníkovi Stevu...

23. ledna 2026  10:10

I první liga je teď pro mě těžká písemka, říká brankář Svoboda. Extraligu odmítl

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Mohl pokračovat v zahraničí, jít do extraligy. Hokejový brankář Miroslav Svoboda se ale po konci ve finském Vaasan Sport, v němž v aktuální sezoně odchytal jen dvě utkání, vrátil po 13 letech do...

23. ledna 2026  9:19

Pastrňák třemi body režíroval výhru, Hertlův gól výsledek korigoval

David Pastrňák sleduje puk.

Hokejisté Bostonu ve čtvrtek v NHL uspěli těsně 4:3 nad Vegas. Dvěma asistencemi a hlavně rozdílovou brankou se o to zasloužil hvězdný forvard David Pastrňák. Za hosty se mezi střelce zapsal i Tomáš...

23. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  8:32

Jiříček chválu filtruje, s bráchou je si kvit: NHL je jasný cíl. Ideálně už na podzim

Premium
Český obránce Adam Jiříček na juniorském šampionátu.

Zklamání nezmizelo, jen už není tak silné. Opadlo i kvůli dalším povinnostem, Adam Jiříček po prohraném finále šampionátu dvacítek se Švédskem okamžitě naskočil zpět do rozjeté sezony juniorské OHL....

23. ledna 2026

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

22. ledna 2026  21:52

Likvidace hokejového Litvínova: zrušeno! Šlégr už ladí podmínky převodu akcií

Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...

Loni v červnu vyděsila fanoušky Litvínova zpráva o chystaném zrušení společnosti HC Verva, která působí v hokejové extralize, teď si můžou vydechnout. Akcionáři zrušili formulku v usnesení, které...

22. ledna 2026  20:06

Pardubice si pojistily Sedláka. Jeho přínos je obrovský, pochvaluje si Dědek

Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák se chystá na vhazování během šestého finále.

Kapitán pardubických hokejistů Lukáš Sedlák prodloužil s lídrem extraligové tabulky smlouvu o dva roky. Dvaatřicetiletý mistr světa se Dynamu upsal do roku 2030.

22. ledna 2026  17:13

Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila

Olympijský turnaj v ledním hokej boj o zlato. Finsko - Rusko 2:1. Čekání končí....

Za měsíc už bude hokejový svět znát olympijské vítěze. Nejlepší reprezentaci orazítkovanou účastí hráčů NHL. „Jenže bez Rusů těm turnajům něco zásadního chybí,“ upozorňuje ruský server Sport Express....

22. ledna 2026  16:45

Čihař o Kelowně: Říkají nám Čeští vrazi. Spoluhráči vysvětloval „poplácání“ z MS

Vojtěch Čihař na draftu NHL.

Raketová kariéra hokejisty Vojtěcha Čihaře pokračuje na symbolické mezizastávce v Kelowna Rockets, kam se přesunul po mistrovství světa dvacítek. A s Tomášem Poletínem, parťákem z nároďáku, dostali...

22. ledna 2026

Jak neuvěřitelný Dostál okradl suverény. Trápil i Nečase, o výhře zprvu nevěděl

Lukáš Dostál chytá střelu hvězdného obránce Calea Makara.

Přesně takový výkon potřeboval. Spolehlivý, sebevědomý, ve všech směrech dominantní. Navíc přišel proti suverénnímu Coloradu, odskočenému lídrovi hokejové NHL. První hvězdou utkání se nemohl stát...

22. ledna 2026  13:47

Tomáš Galvas? Nejlepší ofenzivní bek ligy, říká Polášek. Pozor na něj, varuje i brácha

Liberecký obránce Galvas čelí atakům českobudějovického Beránka.

Jeho útočné výpady, drzé kličky i góly udivují celou hokejovou extraligu. Mladý liberecký obránce Tomáš Galvas se ze světového šampionátu dvacítek vrátil nejen se stříbrnou medailí, ale také s kupou...

22. ledna 2026  10:30

