Filipe, čekáme od tebe víc! Jak se mladík v New Yorku rve o místo v NHL

Po návratu ale slyšel Chytil chválu. „Takhle chceme, aby hrál!“ říká kouč Rangers David Quinn.

Mladý útočník dal při svém debutu v aktuálním ročníku NHL vítězný gól, přispěl Rangers k triumfu 4:1 nad Tampou a v noci na středu perfektně využil šance, která se mu naskytla při zranění centra Miky Zibanejada.

„S jeho úrazem to nesouvisí. Filip si to zasloužil,“ ujišťoval Quinn. „Na farmě v Hartfordu skvěle pracoval a víme, že je to útočník, který se může zlepšovat.“

V Rangers tak nějak očekávali, že progres slušňáka z moravských Pravčic bude rychlejší. Předloni poznal zámořský hokej v AHL, celou minulou sezonu už Chytil zvládl v NHL. Na rozdíl například od talentovaného vrstevníka a také centra Martina Nečase, jenž se musel zocelovat na farmě.

V 75 duelech Chytil nasbíral 23 (11+12) bodů. Většinou pendloval sestavou a spíš zalepoval místa na křídlech třetí a především čtvrté formace.

„Ve středu útoku je moje pozice. Chtěl bych zabojovat o místo ve druhé lajně, hrát více minut a být důležitější součástí týmu,“ líčil Chytil během předsezonního kempu.

Filipe, chceme víc!

Ačkoli kabinu Rangers přes léto rozšířili nadějní a schopní borci jako zázračný Fin Kakko, hvězdný Rus Panarin, obránci Trouba nebo Fox, Chytilovi trenéři skutečně chystali flek ve druhém útoku.

V Rangers vyhlíželi, že by jejich první volba z draftu 2017 už měla čím dál víc vynikat. Nestačilo, aby už jen zapadl. Jenže zlínskému odchovanci vůbec nevyšel kemp. Nepřesvědčil a z New Yorku se přesunul dvě stě kilometrů severně do Hartfordu.

Na farmu ho před začátkem NHL vyslali s jednoduchým úkolem: Chceme od tebe víc!

Zápalu, gólů, šancí, konzistentnosti a spolehlivosti.

„Musí se naučit větší zodpovědnosti,“ říkal Quinn. „Také mu chceme dát možnost, aby se zúročila jeho tvrdá letní práce.“

Filip Chytil (72) z NY Rangers se právě prosadil v zápase s Tampou, překonal Andreje Vasilevského.

Degradace? Kdeže. Byl to prozíravý tah. Místo minutových etud v NHL dostával Chytil na farmě kupu prostoru, tamnímu týmu Wolf Pack pomohl brilantně rozjet sezonu a po devíti duelech u českého jména svítila bilance 6+3.

Co by za takové statistiky nyní dal třeba vrstevník a střelec Filip Zadina (8 zápasů, 1+2), který se příliš neprosazuje na farmě Detroitu...

„Když jsem slyšel o farmě, byl jsem zklamaný jen pár hodin,“ svěřoval se Chytil po návratu do NHL. „Snažil jsem se soustředit na maličkosti a každý trénink v Hartfordu, hodně věcí jsem probíral s trenéry.“

Tehdy v Bratislavě. Teď v Americe

Ačkoli se Chytilova kariéra teprve rozjíždí, pokora a pracovitost mohou být jeho velkou předností. Podobnou situaci zažil na květnovém šampionátu v Bratislavě, kde ho kouč Miloš Říha vyřadil ze sestavy.

Chytil nezahořkl, novináři jej po každém tréninku viděli, jak zůstává na ledě, a potom mu nedělalo problém o nelichotivé pozici mluvit. Žádné manýry nebo zapšklost.

Filip Chytil se raduje z gólu proti Slovensku.

Teď se mu tahle vlastnost vyplatila v NHL.

Proti Tampě na ledě pobyl přes 17 minut, jeho výkon a elán vyzdvihovali spoluhráči i kouč Quinn. Ten mimo jiné naznačil, že do konce týdne by se mohl uzdravit Zibanejad.

Vydrží Chytil i po návratu švédského mistra světa v NHL? Anebo podstoupí ještě další farmářskou lekci?

„V NHL je sen každého hokejisty,“ říká Chytil. Je jasné, jakou variantu by nyní chtěl zvolit.