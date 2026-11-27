Sedmadvacetiletý Chytil v posledních šesti partiích za Vancouver nasázel čtyři branky. Ve středu v Detroitu měl na dresu písmeno A coby asistent kapitána.
Ze všech forvardů Canucks strávil na ledě nejvíc času – 18 minut a 9 vteřin. Naskočil do přesilovky i na oslabení.
O pět roků mladší Kulich v aktuální třízápasové šňůře posbíral pět bodů (3+2), zapadl mezi obra Tage Thompsona a šikulu Zacha Bensona, s nimiž si už dřív náramně rozuměl.
Jeho průměrný „ice time“ v mačích na Floridě, v Tampě a doma proti New York Rangers nakynul skoro na 19 minut.
Paráda! Je skličující sledovat, kterak Češi z nejlepší soutěže na planetě postupně mizí. Uhájit si zaměstnání mezi naprostou špičkou v neustálém přívalu nových talentů nedokáže jen tak někdo.
Zkoušel jsem být někým, kým nejsem.