Balaštík o Chytilovi: Má světovou střelu, ale málo ji využívá

Tímto směrem se proto většinou ubírají osobní tréninky útočníka New Yorku Rangers Filipa Chytila na domovském stadionu v Kroměříži a v nedalekém Uherském Hradišti. Jeho agent Jaroslav Balaštík s ním hlavně piluje střelbu.

„Má světovou střelu, ale na můj vkus ji málo využívá. I pět metrů od brány hledá spoluhráče,“ tvrdí Balaštík. „Říkám mu, že někdy musí být větší sobec a víc to brát na sebe, protože jeho střela je fantastická. Gólově se může prosazovat daleko víc.“

Chytil má za sebou čtyři sezony v NHL, i když v té první jen krátce poznával atmosféru soutěže. Dosud nastřílel 34 branek. Uvedl se trefou v Tampě, v dalších dvou ročnících zaznamenal 11 a 14 gólů a v poslední zkrácené sezoně přidal osm zásahů.

„V zakončení je jistější, přesto si pořád myslím, že se ještě může posunout. Zrychlit ho a zlepšit ho,“ tvrdí Balaštík. „Hodně spolu řešíme detaily střelby. U Filipa je přitom úžasné, jak je vnímavý. Hodně naslouchá, takže věci, o kterých se bavíme, se pak snaží dělat.“

Na rozdíl od předchozích prázdnin Chytil stadiony v Kroměříži a Hradiště letos nevyužíval příliš často. Vzhledem k tomu, že má přítelkyni z Pardubic, trénoval tam nebo v Praze. Buď po vedením Aleše Pařeze, nebo Radka Dudy. Případně se připravoval s dalšími českými hráči z NHL.

„Když byl doma v Pravčicích, trénoval se svým bráchou Liborem,“ upozornil Balaštík. „Trénoval tvrdě, po fyzické stránce by měl být připravený na sto procent.“

Do své páté zámořské sezony vstoupí Chytil s novou smlouvou. V létě podepsal s Rangers dvouletý kontrakt na 4,6 milionu dolarů.

„Odpovídá to našim představám,“ pousmál se Balaštík. „Věřil jsem, že dohoda je jen otázkou času.“

Samotný Chytil podpis smlouvy ani nic dalšího nekomentoval, protože od klubu nedostal svolení k tomu, aby letos v létě komunikoval s médii.

Jednání vedl J. P. Barry z agentury CAA, která spolupracuje se společností Alvo Aleše Volka, do níž patří Balaštík. Barry je považován za jednoho z nejlepších hokejových agentů, který během své kariéry hráčům vyjednal dohromady přes miliardu dolarů. Rangers nabízeli tříletou smlouvu, Chytil preferoval o rok kratší kontrakt, který také podepsal. „Jedná se o tzv. překlenovací kontrakt, který by ho mohl posunout k ještě lepší smlouvě,“ věří Balaštík. „Stále má velký potenciál k růstu, pořád je ještě mladý. Věřím, že letos se zase posune.“

V řadě zámořských médií se Chytilovo jméno během léta často objevovalo u spekulací o přestupu centra Jacka Eichela z Buffala do Rangers. Český forvard měl být součástí protihodnoty. Tyto debaty ovšem v poslední době utichly, protože nový generální manažer newyorského klubu Chris Drury prohlásil, že jeho tým útočníka od Niagarských vodopádů nikdy nechtěl.

„Sledoval jsem to taky, hlavně přes sociální sítě, ale nedokážu říct, nakolik byly tyto spekulace reálné. Často se totiž objevovaly fanouškovské úvahy,“ podotkl Balaštík. „Navíc tím, že Filip nemá klauzuli o nevyměnitelnosti, jdou tyto věci mimo nás. Nemůžeme je ovlivnit.“

Balaštík naopak věří, že jeho chráněnci hodně prospěje nový trenér Rangers, kterým se stal Gerrard Gallant. V Columbusu byl u toho, když rozjížděl trenérskou kariéru v NHL. A při společném působení na Floridě si ho pochvaloval také Jaromír Jágr.

„Vždycky jsem si říkal, že by to byl ideální trenér pro Filipa,“ pousmál se Balaštík. Důvod? „Filip potřebuje zpětnou vazbu od trenéra, aby se zklidnil, aby jeho sebevědomí rostlo. Gerrard Gallant je v tomto směru fantastický. Umí získat hráče na svou stranu, oni pak jdou za ním.“

Chytilova letní příprava pomalu vrcholí. Do zámoří mladý útočník odlétá už za dva týdny. Pokud se do začátku sezony nestane nic nečekaného, sezonu rozjede jako třetí centr Rangers. Na křídle by mohl mít zkušeného Chrise Kreidera, s nímž už něco odehrál, a dvojnásobného vítěze Stanley Cupu Barclayho Goodrowa, jenž v létě přišel z Tampy Bay.

„Podle mě má Filip pevnou pozici třetího centra,“ nepochybuje Balaštík. „Teď má dva roky na to, aby přesvědčil manažery, že může být v top six.“

A s jakým bodovým vysvědčením by byl Balaštík spokojený na konci nacházející sezony? „Líbilo by se mi, kdyby to bylo mezi čtyřiceti a padesáti body,“ naznačil agent. „Potvrdilo by to jeho růst.“