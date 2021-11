Bude hříšník Kane zase hokejistou NHL? Končí mu dlouhý trest za podvod

Americký hokejista Evander Kane se může za týden teoreticky vrátit do NHL, končí mu totiž trest na 21 utkání za falšování dokladu o očkování. Že by ale 1. prosince nastoupil v dresu San Jose Sharks do utkání v New Jersey, je podle zámořských médií nepravděpodobné. Tým si to podle nich kvůli zachování pozitivní atmosféry nepřeje.