O tom, že Kane byl umístěn na tzv. waiver list, informoval deník Mercury News. Pokud by si ho z něj žádný jiný klub NHL nevzal, zamířil by bývalý hráč Atlanty, Winnipegu nebo Buffala do farmářského celku San Jose Barracuda v AHL.

Kane byl v minulé sezoně nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem San Jose. V klubu působí od roku 2018, kdy podepsal sedmiletou smlouvu na 49 milionů dolarů (asi 1,1 miliardy korun). V základní části NHL má na kontě 264 gólů a 242 asistencí v 769 zápasech.