Ukázkový tyran, Hertlovi rozřezal hokejky. Bývalý bitkař se obul do známého potížisty

„Ukázkový příklad tyrana, který si jen hrál na tvrďáka a snažil se všechny kolem sebe zastrašovat,“ zavzpomínal Gabriel na společnou sezonu 2020/21 v San Jose.
Pohyboval se na hraně sestavy. Když se objevil v zápase, tak většinou ve čtvrté formaci. Měl za úkol se srážet, chodit do soubojů a soupeřům hru co nejvíce znechutit.
Kurtis Gabriel on Evander Kane from the San Jose Hockey Now Podcast per Sheng Peng 🤯 #NHL #SJSharks #TheFutureIsTeal pic.twitter.com/cJoHgefPCP— R i N K Y (@RinkyReport) August 30, 2026
Za parťáky se neváhal i porvat, v kabině také proto patřil k oblíbencům.
Sharks jej dokonce nominovali na King Clancy Memorial Trophy, v NHL udělované hráči, jenž prokazuje vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj a v dané komunitě výrazně přispívá k humanitární činnosti.
Ocenění sice nezískal, ale probojoval se mezi trojici finalistů. Kanea, jednoho z tehdejších tahounů mužstva, naproti tomu provázela pověst kontroverzního a těžko zvladatelného hokejisty.
„Vždycky přišel pozdě, pokaždé! Na snídani, na týmové setkání,“ pronesl Gabriel v podcastu San Jose Hockey Now. „Všichni měli oblek, on byl schopný dorazit v teplákové soupravě a v žabkách.“
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Kane má za sebou maléry, obvinění i podvod. Nepřehnal to Hertlův kolega?
V jedné z historek zmínil i jméno českého útočníka Tomáše Hertla, jenž v Kalifornii strávil necelých jedenáct sezon a v roce 2016 s týmem postoupil do finále Stanley Cupu.
„Hráli jsme v Minnesotě. Něco se seběhlo na ranním rozbruslení, Tomáš a Erik Karlsson si z Kanea trochu utahovali, jemu se to nelíbilo. Naštval se, odešel z ledu, v šatně vzal v amoku všechny jejich hokejky a začal je rozřezávat kotoučovou pilou, dokud k němu nepřiběhli trenéři, aby ho zastavili. Prvních pár střídání pak na protest totálně odfláknul,“ vyprávěl.
On sám prý problémového spoluhráče několikrát konfrontoval, přidali se i další. Před startem ročníku 2021/22 dokonce zašli za vedením s jasnou žádostí: Evandera už v týmu nechceme!
Zanedlouho bylo po jejich, roli sehrály i jiné důvody než osobní třenice.
Kane veřejně přiznal závislost na hazardu. Půjčoval si peníze, čelil žalobám od několika kasin, nadělal si obří dluhy přesahující 26 milionů dolarů (zhruba 540 milionů korun), musel vyhlásit osobní bankrot.
Jeho bývalá manželka Anna jej navíc obvinila z domácího násilí i sázení na vlastní zápasy, které měl schválně prohrávat. To se ani po důkladném vyšetření ze strany NHL neprokázalo.
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Kane zase v průšvihu? Sází na vlastní zápasy, obvinila ho manželka
Sharks mu v lednu 2022 předčasně ukončili smlouvu. I kvůli opakovanému porušení covidového protokolu, za předložení padělaného dokladu o očkování už předtím dostal od vedení soutěže stopku na 21 utkání.
„Je pro mě až neuvěřitelné, že odehrál v NHL přes tisíc zápasů. To vám o lize hodně řekne. Talent dejme stranou, ale připadá mi až odporné, že se člověk může chovat takhle a udržet si místo,“ ulevil si Gabriel.
Pětatřicetiletý Kane významný milník pokořil o jeden zápas. Ze San Jose se přesunul do Edmontonu, uplynulou sezonu strávil ve Vancouveru, v jedenasedmdesáti duelech nastřádal třináct branek a osmnáct asistencí.
I can’t wait for the day I decide to share “my truths.” The only difference? Mine will come with facts, receipts, and the actual truth.— Evander Kane (@evanderkane) August 31, 2026
For now, I’ll simply say this: a lot of people have become far too comfortable speaking publicly while relying on my silence. Enjoy it while it…
Rozhovor bývalého spoluhráče neponechal bez povšimnutí. „Těším se, až povím svou pravdu, která bude podložena fakty a důkazy,“ napsal na sociální síť X.
A zároveň doplnil: „Řeknu jen tohle, spousta lidí si až příliš zvykla veřejně se vyjadřovat a spoléhat na mé mlčení. Užijte si to, dokud to jde. Až přijde správný čas, vše bude mluvit samo za sebe.“
Gabriel posléze zveřejnil konverzaci s Christinou Marleauovou, manželkou Patricka Marleaua, legendy a někdejšího kapitána Sharks, který v roce 2021 uzavřel kariéru.
The wildest “receipt” yet for me @evanderkane— Kurtis Gabriel (@kurtisgabriel_) September 1, 2026
Mrs. Longevity, Mrs. Iron Man, Mrs. Class Act herself…
Mrs. Marleau everyone 👏🏻🦈🧾
*This message was FULLY approved by Christina Marleau to post* pic.twitter.com/dAFQnZBzgn
„Patrick nedovolil našim synům přijít do kabiny, když tam zrovna byl Evander. Není takový, že by někoho nenáviděl, ale k tomu klukovi cítí neuvěřitelně silný odpor,“ napsala ve zprávě Marleauová.
I na to se kontroverzní útočník rozhodl reagovat: „Silný odpor? Zajímavý způsob, jak popsat někoho, kdo se na mě obrátil, když potřeboval pomoc se školním projektem vašeho syna. Já mu vyhověl, váš manžel mi byl natolik vděčný, že mi poslal velmi milý děkovný dopis. Buď tedy jeho odpor mizí, když mě potřebuje, nebo se váš příběh neshoduje s realitou.“
Tím přestřelka končí. Tedy prozatím. Není jasné, zda bude pokračovat, podobné je to i s Kaneovou kariérou. Angažmá nemá, nabídky podle informací ze zámoří také ne.
A nová sezona startuje už za necelý měsíc.