„Jelikož se mé působení v Edmontonu chýlí ke konci, chtěl bych poděkovat organizaci, spoluhráčům i neuvěřitelné komunitě Oilers. Děkuji vám za víru ve mě a za to, že jste mi dali příležitost být součástí tak respektovaného a vášnivého klubu,“ napsal Kane na svůj profil.

Kane, který se ve Vancouveru narodil, přišel do Edmontonu v sezoně 2021/22 ze San Jose a zařadil se mezi elitní hráče Oilers. Základní část posledního ročníku ze zdravotních důvodů vynechal, neboť se zotavoval z operace břicha a kolena. V play off ale šesti góly a stejným počtem asistencí pomohl Edmontonu k postupu do finále Stanleyova poháru, které ovládla proti jeho týmu stejně jako před rokem Florida.

Juniorský mistr světa a účastník tří seniorských světových šampionátů odehrál v NHL 930 zápasů s bilancí 326 branek a 291 asistencí za Atlantu, Winnipeg, Buffalo, San Jose a Edmonton. V play off přidal 55 bodů (32+23) v 97 utkáních. Kaneovi v příští sezoně skončí čtyřletá smlouva na 20,5 milionu dolarů, Edmonton tak jeho uvolněním získal 5,125 milionu dolarů pod platovým stropem.