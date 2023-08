Vyčkávaná se táhne. Hvězdný bek usiluje o pohár, Pittsburgh může jednat

„Otevřeně jsem řekl, že se chci pokusit vyhrát Stanley Cup, San Jose zas otevřeně avizovalo, že u nich se to nepodaří,“ přiznal Karlsson v červencovém rozhovoru pro švédský list Expressen.

Však si během pěti let zahrál u Sharks play off jenom jednou. A příležitost, že by si snad v Kalifornii prodloužil nadcházející sezonu o vyřazovací klání, je naprosto minimální. Organizace prochází postupnou přestavbou.

„Není to veselá situace, ale teď, když jsem na konci kariéry, tu šanci chci... Uvidíme, jestli se nám podaří něco najít, protože pak se do toho vrhneme,“ dodal rodák z Landsbro vzápětí.

Zatím se však nedaří. Je začátek srpna. Období dovolených, kdy se v zámoří nic moc neděje.

Jak ale upozorňuje prestižní server The Athletic, tohle není případ stále ještě nového generálního manažera Pittsburghu Kylea Dubase. Ten okamžitě po svém příchodu projevil o obránce v Kristových letech zájem.

Spolu s Penguins se do boje vrhli také Carolina, Seattle a Toronto. Hurricanes s Kraken jej vzhledem k pořizování jiných hráčů pravděpodobně opouští, Toronto zase velmi složitě zápolí s platovým stropem a bude muset míchat se složením týmu.

Nad horním limitem, zhruba o tři miliony dolarů, se momentálně ocitá i favorit zápasu o Karlssona z Pensylvánie. Složitý úkol, když chcete přivést hráče s ročním příjmem 11,5 milionu dolarů až do sezony 2026/27.

„Vydělávám tolik a platový strop se klubům za poslední tři sezony (v příštím ročníku naroste o milion na 83,5 milionů dolarů) sotva zvedl, takže peníze začínají docházet,“ ví Karlsson.

Erik Karlsson ze San Jose s Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL.

Existuje však možnost, že si Pittsburgh prostor v rozpočtu udělá. Jak toho potenciálně dosáhne?

Samozřejmě se to neobejde bez oběti. Velkou základnou skvělých mladých hráčů nedisponuje, vzdát se voleb v prvních kolech draftu nechce. V nabídce se tak poměrně jasně rýsuje Jeff Petry, jehož plat 6,25 milionu dolarů by pokryl více jak polovinu toho Karlssonova.

Bude ale Mark Grier, manažer Sharks, s pětatřicetiletým obráncem spokojený, když by raději coby protihodnotu obdržel nadějného mladíka?

„Na první pohled nejsou Penguins nutně ideálním partnerem pro trejd se San Jose,“ myslí si Josh Yohe z Athleticu. „Karlsson ale stále nebyl vyměněn. Zdá se, že většina týmů se bez něj obejde a těch pár nápadníků ztratilo chuť.“

V momentě, kdy se jedná o trojnásobného držitele Norrisovy trofeje pro nejlepšího obránce NHL, jenž navíc v uplynulé sezoně jako první bek od roku 1992 prolomil stobodovou hranici v základní části soutěže, působí nastalá situace paradoxně.

Generální manažer Pittsburghu Kyle Dubas

Na druhou stranu, předchozí ročníky se hráči v San Jose nepovedly, bojoval se zraněními. Logicky tak ani Dubas s žádnou masivní nabídkou nespěchá, nechce platit příliš. Část astronomického platu zřejmě ponesou Sharks.

Dubasovi se nyní navíc otevírá speciální možnost tzv. buyoutu, neboli výkupu. A to díky uzavření arbitrážního řízení s útočníkem Drewem O’Connorem, jenž přijal novou nabídku.

Generální manažer má teď podle pravidel 72 hodin (od soboty do pondělí) na to, aby vyplatil některého ze svých hráčů ze smlouvy a snížit tak zatížení vlastního rozpočtu. Značně se spekuluje o Mikaelu Granlundovi, který s pětimilionovým platem zůstává těžce za očekáváním.

Erik Karlsson ze San Jose právě vypálil gólovou střelu v utkání proti St. Louis.

Možnosti k vyjednávání by byly. Následuje vyčkávací souboj o to, kdo na obchodu víc vydělá.

Karlsson sice disponuje klauzulí o nevyměnitelnosti, kdy si může diktovat, kam půjde, sám ale vybrané mužstvo nemá. Chce jen odejít do co nejlepšího týmu.

Jestli za něj skutečně lze považovat pozvolna upadající Pittsburgh, jenž v ohromně silné Východní konferenci čelí vedle zmíněného Toronta třeba Tampě, Bostonu, Carolině, New Jersey nebo Floridě či rostoucím celkům jako Buffalo, už je předmětem jiné diskuze.