Eric Staal ukončil hokejovou kariéru, Carolina vyřadí jeho číslo z užívání

„Od chvíle, kdy jsem v 18 letech přijel do Raleighu, a také po celých 12 let, co jsem tam žil, jsem cítil lásku a podporu ze strany fanoušků i klubu takovým způsobem, který mi bude vždy připadat výjimečný. Nebylo pochyb o tom, že když nastal čas skončit a pověsit brusle na hřebík, budu chtít odejít do důchodu jako člen Carolina Hurricanes. Teď navíc vím, že klub vyřadí moji dvanáctku z užívání, za což se cítím nesmírně vděčný a poctěný,“ prohlásil Staal.

Kanadského centra si právě Hurricanes vybrali z druhého místa draftu 2003. V roce 2006 s nimi vyhrál Stanley Cup a při tehdejším úspěšném tažení byl také nejproduktivnějším hráčem play off. Sedm let (2009-16) nosil kapitánské „céčko“ a je rekordmanem klubu od přestěhování z Hartfordu v odehraných zápasech základní části (909), gólech (322), asistencích (453) i bodech (775).

Celkem odehrál Staal v dlouhodobé fázi NHL 1365 utkání a zaznamenal 1063 bodů (455+608). Za 104 bitev play off přidal 64 bodů (25+39). Vedle Caroliny a Floridy, s níž hrál loni finále Stanley Cupu, působil také v New York Rangers, Minnesotě, Buffalu a Montrealu. Titul mistra světa má z roku 2007, o tři roky později se stal olympijským vítězem.

Datum vyvěšení jeho dresu bude teprve upřesněno. Příjmení Staal by ale mělo v elitní lize zůstat i nadále díky Ericovým bratrům. Na smlouvu čeká jako volný hráč obránce Marc, útočník Jordan je současným kapitánem Caroliny nepřetržitě od ročníku 2019/20.