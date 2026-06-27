Stejně jako letos se dražba nadějí do National Hockey League konala i tehdy v Buffalu. Kolosální humbuk se rozpoutal kolem talentu považovaného za nástupce superhvězd, jakými byli Gretzky nebo Lemieux.
Mohutný a zároveň šikovný forvard Lindros nehodlal dodržet pravidla a odmítal hrát za finančně i sportovně strádající Quebec Nordiques, což vyvolalo vlnu pohoršení.
„Nejde mi jen o peníze. Chci být šťastný,“ vysvětloval vzpouru hoch s figurou antického hrdiny.
Zatímco většina krajanů ho podrážděně označila za rozmazleného fracka, jiným jeho neposlušnost imponovala. „Podle mě bylo jeho chování spíš obdivuhodné. Eric je prostě chytrý kluk, který si stojí za svým,“ řekl o něm Ručinský.
Na draftu v někdejší buffalské aréně Memorial Auditorium si ho v závěru úvodního kola přivlastnili Oilers. Právo volby číslo 20 na něj získali o tři roky dřív při výměně, po níž Gretzky zamířil do Los Angeles.
Strašně mě sroloval. Měl jsem zlomenou klíční kost a otřes mozku. Ale já mu nic nevyčítal. Nefauloval, jen mě trefil. Nemohl za to, že byl Terminátor.