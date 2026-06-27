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Tenkrát v Buffalu. Epochální draft NHL zasáhl do příběhů Lindrose a Ručinského

Karel Knap
  20:00
Hokejový útočník Martin Ručinský během výluky v sezoně NHL 1994/95 přicestoval...

Hokejový útočník Martin Ručinský během výluky v sezoně NHL 1994/95 přicestoval do Česka, hráč Québec Nordiques naskočil do extraligové soutěže za Litvínov. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Statný kanadský centr se stal jedničkou, jenže skandálně odmítl obléct dres bídného Quebeku, který si ho vybral. Po hbitém křídle sáhl úspěšný Edmonton, za nějž ale český mladík v NHL naskočil jen dvakrát. Draft v červnu 1991 zásadně ovlivnil osudy Erika Lindrose a Martina Ručinského, dvou soků a pozdějších kamarádů.

Stejně jako letos se dražba nadějí do National Hockey League konala i tehdy v Buffalu. Kolosální humbuk se rozpoutal kolem talentu považovaného za nástupce superhvězd, jakými byli Gretzky nebo Lemieux.

Mohutný a zároveň šikovný forvard Lindros nehodlal dodržet pravidla a odmítal hrát za finančně i sportovně strádající Quebec Nordiques, což vyvolalo vlnu pohoršení.

„Nejde mi jen o peníze. Chci být šťastný,“ vysvětloval vzpouru hoch s figurou antického hrdiny.

Zatímco většina krajanů ho podrážděně označila za rozmazleného fracka, jiným jeho neposlušnost imponovala. „Podle mě bylo jeho chování spíš obdivuhodné. Eric je prostě chytrý kluk, který si stojí za svým,“ řekl o něm Ručinský.

Na draftu v někdejší buffalské aréně Memorial Auditorium si ho v závěru úvodního kola přivlastnili Oilers. Právo volby číslo 20 na něj získali o tři roky dřív při výměně, po níž Gretzky zamířil do Los Angeles.

Strašně mě sroloval. Měl jsem zlomenou klíční kost a otřes mozku. Ale já mu nic nevyčítal. Nefauloval, jen mě trefil. Nemohl za to, že byl Terminátor.

Martin Ručinský o tvrdém Lindrosově hitu

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